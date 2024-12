Ånden og Bruden: 17. Ånden og Bruden sier: «Kom». Den hellige ånd og det kristne håp

Sin siste katekese om Den hellige ånd og Kirken viet pave Frans til det som har vært overskriften for hele katekeseserien: «Ånden og Bruden. Den hellige ånd leder Guds folk mot Jesus, vårt håp».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 11. desember ble det lest fra Johannes’ åpenbaring:

Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave. […] Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus! (Åp 22,17.20 fra Bibel 2024)

Kom, Kristus – ved tidens ende

Overskriften viser til et av siste versene i Bibelen, i Johannes’ åpenbaring: «Ånden og bruden sier: ‘Kom!’». Hvem er denne henvendelsen rettet til? Til den oppstandne Kristus. «Marana ta!», altså «Kom, Herre!», pleide de første kristne å be under sine liturgiske samlinger.

Kirken venter fortsatt på Kristi gjenkomst i herlighet. «Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer» sier vi rett etter vigslingen av brødet og vinen i messen.

Kom, Herre – nå! Kom Hellig Ånd!

Kristus kommer ikke bare ved tidens ende; han kommer stadig i Kirken. Spesielt dette har Kirken i tankene når den stadig gjentar «Kom!».

Det har skjedd en endring med «Kom, Herre»-bønnen i løpet av århundrene. Den er vanligvis ikke lenger rettet bare til Kristus, men også til Den hellige ånd, som for eksempel i «Kom Hellig Ånd med skapermakt» og i pinsesekvensens «Veni Sancte Spiritus». Etter oppstandelsen er Den hellige ånd Kristi sanne alter ego. Han gjør Kristus nærværende og virksom. Han «gjør kjent det som skal komme» (jf. Joh 16,13) og får oss til å ønske det og vente på det.

Det kristne håp

Fra Den hellige ånd veller alltid det kristne håp fram. «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft», skriver Paulus (Rom 15,13). Om Kirken er en båt, så er Den hellige ånd seilet som driver båten framover på historiens hav.

Det kristne håp er en av de tre teologale dydene. Det er Gud som inngyder håpet. Håpet er ikke en passiv dyd, som får oss til å vente på at ting skjer. Det er en høyst aktivt dyd som hjelper ting å skje.

Den kristne bør ikke nøye seg med å ha håp, men bør også spre håp. «Det er den skjønneste gave Kirken kan gi hele menneskeheten, framfor alt i stunder når alt tilsynelatende driver oss til å stryke seilene.»

Evangelisering forutsetter kjærlighet

«Hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier», skrev Peter. Men han la til noe mer, bemerket paven: «Gjør det ydmykt og med gudsfrykt» (1 Pet 3,15–16). Det er først og fremst kjærligheten som virker evangeliserende – ikke de gode argumentene.

