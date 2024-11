Ånden og Bruden: 14. Brudens gaver. Nådegavene, Åndens gaver til felles gavn

Hver og en har sin nådegave for å kunne hjelpe Kirken under vandringen.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 20. november ble det lest fra Første Korinterbrev:

Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. […] Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. […] Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. (1 Kor 12,1.4–7.11 fra Bibel 2024)

Nådegavene

«Det er ikke bare ved sakramentene og tjenestene at Den hellige ånd helliggjør Guds folk og leder det og smykker det med dyder, men også ved ‘å dele ut sine gaver til hver enkelt slik han vil’ (1 Kor 12,11)» (jf. Lumen gentium, 12).

«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått»

Det er slik at en nådegave gis «til felles gavn» (jf. 1 Kor 12,7) – ikke hovedsakelig til helliggjørelse av personen (jf. 1 Pet 4,10).

Det er dessuten slik at en nådegave er en gave til «til èn» eller «til enkelte». Det er dette som skiller den fra den helliggjørende nåde, fra de teologale dyder og fra sakramentene, som alle har felles.

Med nådegavene smykker Den hellige ånd Kristi brud. «Enten de nå er særlig opphøyede eller tvert om enklere og mer utbredt, bør disse åndsgaver tas imot med takknemlighet og fortrøstning, i det de i høy grad er tilpasset Kirkens behov» (Lumen gentium, 12).

Vi trenger å gjenoppdage nådegavene

Legfolks og kvinners oppdrag i Kirken må ikke forstås bare institusjonelt eller sosiologisk, men i dets bibelske og åndelige dimensjon. Legfolk har nådegaver å bidra med.

Nådegaver trenger slett ikke å være oppsiktsvekkende eller usedvanlige. Hver og en har sine gaver som, anvendt med kjærlighet under Den hellige ånds inspirasjon, har usedvanlig verdi. Mange tror at de ikke har noen nådegaver og er lei seg for det, men det finnes ikke annenklasses kristne! Alle er «begavede».

Kjærligheten er «den vei som er den aller beste» (1 Kor 12,31). Den får meg til å elske mitt fellesskap, og i enheten er alle nådegaver «mine», og «mine» nådegaver er alles. Kjærligheten mangfoldiggjør nådegavene.

Hele katekesen (engelsk eller et annet språk)

Generalaudiensen 20. november 2024

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:

1. Guds ånd svevde over vannet

2. «Vinden blåser dit den vil». Hvor Guds ånd er, der er frihet

3. «Hvert skrift er innblåst av Gud». Å lære Guds kjærlighet å kjenne av Guds ord

4. Ånden lærer Bruden å be. Salmene, en symfoni av bønner i Bibelen

5. «Blitt kjød ved Den hellige ånd av jomfru Maria». Hvordan unnfange og føde Jesus

6. «Herrens Ånd er over meg». Den hellige ånd ved Jesu dåp

7. Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken. Den hellige ånd, vår forbundsfelle i kampen mot djevelen

8. «Alle ble fylt av Den hellige ånd». Den hellige ånd i Apostlenes gjerninger

9. «Jeg tror på Den hellige ånd». Den hellige ånd i Kirkens tro

10. «Ånden, Guds gave». Den hellige ånd og ekteskapets sakrament

11. Han har salvet oss og satt sitt segl på oss. Ferming, Den hellige ånds sakrament

12. «Ånden går i forbønn for oss».Den hellige ånd og kristen bønn

13. Et brev skrevet med den levende Guds Ånd: Maria og Den hellige ånd