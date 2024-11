Ånden og Bruden: 15. Åndens frukter. Glede

«Gledens kors». Et fire meter høyt kors fra Den første Verdensdagen for barn, laget av Mimmo Paladino

Gud gleder oss i dypet av vår sjel, og den gleden er smittsom.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 27. november ble det lest fra Filipperbrevet:

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil 4,4–7 fra Bibel 2024)

Åndens frukter er «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22–23). «De er resultatet av et samvirke mellom nåden og vår frihet. Disse fruktene er alltid et uttrykk for menneskelig kreatitivitet der ‘tro er virksom i kjærlighet’ (jf. Gal 5,6), iblant på overraskende og gledesfylt vis.»

Glede er én av de ni fruktene, og i sin katekese konsentrerte pave Frans seg om den. «Evangeliets glede fyller hjertet, ja, hele livet, hos dem som møter Jesus. De som lar seg bli frelst av ham, befris fra synden, fra tristhet, fra indre tomhet, isolasjon. Med Jesus Kristus fødes gleden og gjenfødes alltid gleden» (Evangelii gaudium, 1). Slik innledet paven sin første apostoliske formaning.

Til forskjell fra annen glede tar ikke evangelisk glede slutt. Den kan bli fornyet hver dag. Dessuten er den smittsom. «Det er bare takket være dette møte – eller nye møte – med Guds kjærlighet, som utvikler seg til et lykkelig vennskap, at vi blir satt fri fra vår isolerte bevissthet og selvsentrerthet […] Der ligger kilden til evangelisering. For når noen har tatt imot denne kjærligheten, som gir dem meningen med livet, hvordan kan de så avholde seg fra å meddele denne kjærligheten til andre?» (Evangelii gaudium, 8).

Å evangelisere gjennom glede

Filippo Neri som levde i Roma på 1500-tallet, er kjent som «gledens helgen». Glede var viktig i hans evangelisering, og han tilga alltid synder. Og han hadde «slik en kjærlighet til Gud at iblant var det som om hjertet skulle briste i brystet hans. Hans glede var i den fulleste forstand en Åndens frukt. Helgenen deltok i 1575-jubelåret, som han beriket med De syv kirkers vandring, som fortsatt er i bruk.»

«Evangelium» betyr «gledelig budskap» og kan kun spres med glede.

Hele katekesen (engelsk eller et annet språk)

Generalaudiensen 27. november 2024

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:

1. Guds ånd svevde over vannet

2. «Vinden blåser dit den vil». Hvor Guds ånd er, der er frihet

3. «Hvert skrift er innblåst av Gud». Å lære Guds kjærlighet å kjenne av Guds ord

4. Ånden lærer Bruden å be. Salmene, en symfoni av bønner i Bibelen

5. «Blitt kjød ved Den hellige ånd av jomfru Maria». Hvordan unnfange og føde Jesus

6. «Herrens Ånd er over meg». Den hellige ånd ved Jesu dåp

7. Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken. Den hellige ånd, vår forbundsfelle i kampen mot djevelen

8. «Alle ble fylt av Den hellige ånd». Den hellige ånd i Apostlenes gjerninger

9. «Jeg tror på Den hellige ånd». Den hellige ånd i Kirkens tro

10. «Ånden, Guds gave». Den hellige ånd og ekteskapets sakrament

11. Han har salvet oss og satt sitt segl på oss. Ferming, Den hellige ånds sakrament

12. «Ånden går i forbønn for oss».Den hellige ånd og kristen bønn

13. Et brev skrevet med den levende Guds Ånd: Maria og Den hellige ånd

14. Brudens gaver. Nådegavene, Åndens gaver til felles gavn