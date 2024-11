Ånden og Bruden: 10. «Ånden, Guds gave». Den hellige ånd og ekteskapets sakrament

Ektepar som tar imot Den hellige ånd, Guds gave, kan virkelig gi seg til hverandre.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 23. oktober ble det lest fra Johannes første brev:

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. (1 Joh 4,7–8 fra Bibel 2024)

Enhetens bånd

Augustin var med på å utvikle læren om Den hellige ånd. Han tok utgangspunkt i at «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,8). I Treenigheten er Faderen den som elsker, han er kilde og opphav til alt, Sønnen er den som blir elsket, og Den hellig ånd er kjærligheten, som forener Faderen og Sønnen. Så de kristnes Gud er én, men ikke ensom. Den hellige ånd er Faderens og Sønnens guddommelige Vi, enhetens bånd mellom forskjellige Personer. Han er også opphav til Kirkens enhet – Kirken er én kropp bestående av mange personer.

Gud skapte mennesket i sitt bilde – «som mann og kvinne»

Det kristne ekteskap er det sakrament der mann og kvinne gir seg selv til hverandre. Slik ville Skaperen at det skulle være da han «skapte mennesket i sitt bilde […] som mann og kvinne skapte han dem» (1 Mos 1,27). Menneskeparet er den første og mest grunnleggende virkeliggjørelse av Treenighetens kjærlighetsfelleskap.

Du og jeg og vi to

Ektefeller bør står overfor hverandre som et «du» og et «jeg». Overfor resten av verden, inkludert sine barn, bør de stå som et «vi». Barn trenger denne enheten. De trenger å få høre: «Din far og jeg …», «din mor og jeg …». Jesus fikk høre det som tolvåring: «Din far og jeg har lett etter deg» (jf. Luk 2,48).

Ta imot Åndens gave, bygg ekteskapet på fjell!

Men hvordan kan ektefolk klare å gi seg selv til hverandre? Ved hjelp av Gaven, Den hellige ånd. Da bygger de på fjell (Matt 7,24–27). Det kan synes enklere og raskere å bygge på sand, men det ender dårlig, ofte i skilsmisse, og da er det framfor alt barna som får lide. Om mange ektefolk kan det dessverre sies: «De har ikke mer vin» (Joh 2,3). Men Den hellige ånd kan endre vanens vann til ny glede over å være sammen.

