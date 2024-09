Ånden og Bruden: 7. Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken. Den hellige ånd, vår forbundsfelle i kampen mot djevelen

Vi må stadig være på vakt mot djevelen; vi må ikke gi ham rom, ikke innlate oss med ham.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 28. august ble det lest fra Lukasevangeliet:

Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken i førti dager, og han ble fristet av djevelen. […] Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid. I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea. (Luk 4,1–2.13–14 fra Bibel 2024)

Like etter sin dåp ble Jesus, «av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen» (Matt 4,1). Jesus gikk ikke i noen felle satt opp av djevelen; det var Gud som tok initiativet, bemerket pave Frans. Jesus skulle bli prøvet, og da prøven var overstått vendte han tilbake til Galilea «i Åndens kraft» (Luk 4,14).

Jesus kan befri oss

I ødemarken frigjorde Jesus seg fra djevelen, og han kan sette oss fri. Evangelistene forteller gjentatte ganger om befrielse av mennesker med onde ånder. «Er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere», sier Jesus til sine motstandere (Matt 12,28).

Mange innlater seg med djevelen uten selv å forstå det

I dag er det mange som tror at djevelen ikke eksisterer. Men djevelen er listig. «Djevelens lureste knep er å overbevise oss om at han ikke eksisterer» (Charles Baudelaire). «I vår teknologiske og sekulære verden vrimler det av magikere, okkultisme, spiritualisme, astrologer, folk som selger magiske formler og amuletter, og sataniske sekter. Djevelen er så å si blitt kastet på dør, men er kommet inn igjen gjennom vinduet. Fordrevet fra troen kommer han inn igjen med overtroen.»

Ondskap gjør det vanskelig å se klart

I ekstreme og umenneskelig former for ondskap kan det være djevelen som er på ferde. Men det er nesten umulig å slå fast i de enkelte tilfeller, for vi kan ikke være sikre på hvor det er hans virke tar slutt og vår egen ondskap begynner. Derfor er Kirken meget forsiktig og rigorøs når det gjelder å utføre eksorsisme.

Djevelen røper seg i helgeners liv

Det er i helgeners liv at djevelen er nødt til å komme ut i lyset. Alle helgener, ja alle store troende, bærer større eller mindre vitnesbyrd om sin kamp mot denne «mørke virkeligheten», og det er ikke rimelig å tro at de alle sammen var blåøyde eller ofre for sin tids fordommer.

Hvordan kjempe mot djevelen?

Mot djevelen må vi kjempe slik som Jesus gjorde i ødemarken: ved ikke å innlate oss med ham, ikke svare med annet enn Guds ord. «Det står skrevet» svarer Jesus og holder seg til Den hellige skrift.

Vi må ikke «gi djevelen rom» (jf. Ef 4,27). Og vi må være årvåkne: «Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke» (1 Pet 5,8).

Djevelen er som en farlig hund i bånd

På korset beseiret Jesus «denne verdens fyrste» (Joh 12,31) for alltid. Djevelen er nå «bundet, som en hund i bånd; han kan ikke bite andre enn dem som trosser faren og går ham for nær […] Han kan gjø, han kan tilskynde, men han kan ikke bite, ikke andre enn dem som vil bli bitt», skrev den hellige Caesarius av Arles.

Et eksempel: nettpornografi

Moderne teknologi er godt til mye, men det bys mange anledninger for å gi djevelen rom, som for eksempel i nettpornografi. «Det er et svært utbredt fenomen, som kristne må passe seg godt for, og som de må avvise med bestemthet. For en hvilken som helst smarttelefon har tilgang til denne brutaliteten, til dette djevelens språk: nettpornografi.»

Tillit og trygghet

Vi må være oss bevisst at djevelen finnes og virker, men vi må ikke av den grunn miste motet. Også her må vi lande på tillit og trygghet: «Jeg er med Herren, gå din vei!» Kristus vant over djevelen og ga oss Den hellige ånd for at vi skal gjøre hans seier til vår. «Fiendens virke kan vendes til vår fordel, om vi med Guds hjelp lar den tjene til vår renselse.»

Paven siterte et vers fra Veni Creator Spiritus:

Vår fiende, jag ham langt på flukt,

gi fred og troens fagre frukt,

og la oss alle, store, små

i sjeleomsorg hos deg stå!

