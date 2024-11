Ånden og Bruden: 11. Han har salvet oss og satt sitt segl på oss. Ferming, Den hellige ånds sakrament

Ferming er «Den hellige ånds sakrament».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 30. oktober ble det lest fra Apostlenes gjerninger:

Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd. (Apg 8,14–17 fra Bibel 2024)

Fermingens sakrament er «Den hellige ånds sakrament». For å gi Kirkens syn på sakramantet siterte paven fra den italienske bispekonferansens voksenkatekisme: «For den enkelte troende er ferming det som pinsen var for hele Kirken. […] Den forsterker dåpsinnlemmelsen i Kristus og i Kirken og innvielsen til Kristi profetiske, kongelige og prestelige sendelse. Den formidler Åndens gaver i overflod. […] Så om dåpen er fødselens sakrament, er ferming vekstens sakrament. Derfor er ferming også vitnesbyrdets sakrament, fordi vitnebyrd er nært forbundet med kristenlivets modenhet.»

«Avskjedssakramentet»

Etter å ha blitt fermet, blir dessverre mange unge borte fra Kirken. Visse legfolk kan være til hjelp under forberedelsene til ferming, mente pave Frans – nemlig legfolk som har hatt et personlig møte med Kristus og hatt en virkelig opplevelse av Den hellige ånd.

Et uutslettelig åndelig merke

«Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter» (2 Kor 1,21–22). Kristus merker oss med et «kongelig segl», et «uutslettelig merke».

Alle som «har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer» (Rom 8,23) bør følge Paulus’ oppfordring: «La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!» (2 Tim 1,6)

Hele katekesen (engelsk eller et annet språk)

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:

1. Guds ånd svevde over vannet

2. «Vinden blåser dit den vil». Hvor Guds ånd er, der er frihet

3. «Hvert skrift er innblåst av Gud». Å lære Guds kjærlighet å kjenne av Guds ord

4. Ånden lærer Bruden å be. Salmene, en symfoni av bønner i Bibelen

5. «Blitt kjød ved Den hellige ånd av jomfru Maria». Hvordan unnfange og føde Jesus

6. «Herrens Ånd er over meg». Den hellige ånd ved Jesu dåp

7. Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken. Den hellige ånd, vår forbundsfelle i kampen mot djevelen

8. «Alle ble fylt av Den hellige ånd». Den hellige ånd i Apostlenes gjerninger

9. «Jeg tror på Den hellige ånd». Den hellige ånd i Kirkens tro

10. «Ånden, Guds gave». Den hellige ånd og ekteskapets sakrament