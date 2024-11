Ånden og Bruden: 12. «Ånden går i forbønn for oss». Den hellige ånd og kristen bønn

«Vi ber for å motta Den hellige ånd, og vi mottar Den hellige ånd for virkelig å kunne be.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 6. november ble det lest fra Romerbrevet:

Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. (Rom 8,26–27 fra Bibel 2024)

«I kristen bønn er Den hellige ånd er både subjekt og objekt. Han er altså både den som gir bønnen og den som blir gitt i bønnen. Vi ber for å motta Den hellige ånd, og vi mottar Den hellige ånd for virkelig å kunne be, altså å be som Guds barn, ikke som slaver. […] Be når du i hjertet føler behov for å be, og når du ikke føler noe, så stopp og spør deg: Hvorfor ønsker jeg ikke å be, hva er det som skjer i livet mitt?»

Be for å motta Den hellige ånd

Den hellige ånd kommer gjerne. «Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!», sier Jesus (Luk 11,13). Det var «mens han sto og ba» (Luk 3,21) at Den hellige ånd kom ned over Jesus ved dåpen i Jordanelven, og Ånden kom ned over disiplene som «holdt trofast sammen i bønn» (Apg 1,14).

Kom, Herre!

Paven minnet om beretningen om Elia og Baal-profetene på Karmel-fjellet (jf. 1 Kong 18,20–38). Bare Elia ba til den virkelige Gud, bare han ble hørt. Kirken følger bestandig dette eksemplet, den påkaller stadig Den hellige ånd: «Kom! Kom!», framfor alt under nattverden for at han skal komme og helliggjøre brødet og vinen.

Motta Den hellige ånd for å be

Den hellige ånd gir oss sann bønn, slik Paulus sier: «Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord» (Rom 8,26–27).

Mali, mala, male petimus

Nei, vi vet ikke hva vi skal be om. På latin finnes et gammelt uttrykk der ett eneste ord brukes både som adjektiv, substantiv og adverb: «Mali, mala, male petimus». Det betyr: Som onde mennesker (mali) ber vi om gale ting (mala) og på gal måte (male).

Jesus sier: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matt 6,33). Men vi søker framfor alt tillegget,og glemmer helt å be om Guds rike.

«Far»!

Den hellige ånd kommer, ja, og han gjør noe enda mer: Han viser oss at vi er Guds barn og legger ropet på våre lepper: «Far!» (Rom 8,15; Gal 4,6). «Kristen bønn er ikke at mennesket i den ene enden av telefonlinjen snakker med Gud i den andre enden, nei, det er at Gud ber i oss!»

Paraklet

Nettopp i bønn viser Den hellige ånd seg som «Parakleten»: som den som forsvarer, formaner, hjelper og trøster oss. «Han overbeviser oss om det faktum at vi er syndere (jf. Joh 16,8), men det gjør han for å kunne la oss smake gleden i Faderens barmhjertighet – og ikke for å ødelegge oss med ufruktbar skyldfølelse. Også når vårt hjerte fordømmer oss, minner han oss om at ‘Gud er større enn vårt hjerte’ (1 Joh 3,20). Gud er større enn vår synd.»

Den hellige ånd «ber for oss alle etter Guds vilje»

Den hellige ånd går i forbønn for oss alle, og han lærer oss å gå i forbønn. En viktig oppgave i Kirken er å forene oss med Parakleten som «ber for oss alle etter Guds vilje» (jf. Rom 8,27).

Generalaudiensen 6. november 2024

Generalaudiensen 6. november 2024

