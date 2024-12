Ånden og Bruden: 16. Å forkynne evangeliet i Den hellige ånd. Den hellige ånd og evangelisering

Kristen forkynnelse er forkynnelse av evangeliet i Den hellige ånd. Vi må huske å be, og vi må huske at det ikke er oss selv, men Kristus, vi forkynner.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 4. desember ble det lest fra Paulus’ første brev til korinterne:

Da jeg kom til dere, søsken […] forkynte jeg ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. (1 Kor 2,1.4–5 fra Bibel 2024)

I sitt første brev definerer Peter apostlene som «de som forkynte evangeliet ved Den hellige ånd» (jf. 1,12). Her finner vi to vesentlige elementer i kristen forkynnelse, kommenterte paven, nemlig innholdet, som er evangeliet, og middelet, som er Den hellige ånd.

Innholdet

Ordet «evangelium» brukes om fire evangeliene: Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Dette er det gode budskap forkynt av Jesus under hans jordiske liv.

Etter Jesu påske får «evangelium» sin nye betydning: godt budskap om Jesus, altså påskemysteriet om Herrens dø og oppstandelse. Det er dette Paulus kaller «evangelium» når han skriver: «Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror» (Rom 1,16).

Kerygma: kjernen

Benedikt XVI om rettferdiggjørelseslæren. Katekese 1 av 2

Kjernen i den kristne tro, kerygma, må alltid forbli kjernen i vår tro og forkynnelse, minnet pave Frans om. Moralske forpliktelser kommer i annen rekke. Nåde kommer før lov, tro før gjerninger. Han siterte fra sitt Evangelii gaudium: «I katekesen har den første forkynnelse, kerygma, en grunnleggende rolle. Den må stå i sentrum for all evangeliseringsvirksomhet og for all streben etter kirkelig fornyelse. […] Når vi sier at denne forkynnelsen er ‘den første’ er det ikke fordi kommer først og deretter kan bli glemt eller erstattet av ting som overgår den. Den er først i kvalitativ forstand, for den er hovedforkynnelsen, den som vi alltid må vende tilbake til og lytte til på forskjellige måter, og som vi alltid må vende tilbake til og forkynne i katekesen i en eller annen form, i alle dens stadier […] Man må ikke tro at i katekesen kan kerygma oppgis til fordel for en angivelig mer ‘solid' opplæring. Ingenting er mer solid, dypere, sikrere, mer holdbart og klokt enn denne forkynnelsen» (nr. 164–165), altså kerygma.

Middelet

«Evangeliet må forkynnes ‘ved Den hellige ånd’ (1 Pet 1,12). Kirken må tilegne seg det Jesus sa ved begynnelsen av sitt offentlige virke: ‘Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige’ (Luk 4,18). Å forkynne med Den hellige ånds salving betyr at man ikke bare formidler ideer og lære, men også vår tros liv og overbevisning. Det betyr at det ikke er ‘overtalende visdomsord’ vi stoler på, men på ‘Ånd og kraft’ (1 Kor 2,4)».

Hva er våre oppgaver ved forkynnelse?

Vår første oppgave ved forkynnelse er å be. Faderen «gir Den hellige ånd til dem som ber ham» (jf. Luk 11,13). Uten bønn blir vi det som apostelen kaller «drønnende malm» og «en klingende bjelle» (1 Kor 13,1).

Vår andre oppgave er ikke å ville forkynne oss selv, men vår Herre (jf. 2 Kor 4,5).

Prekener bør ikke være for lange – ikke mer enn ti minutter, la paven til, henvendt til dem som holder prekener.

