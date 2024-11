Ånden og Bruden: 13. Et brev skrevet med den levende Guds Ånd: Maria og Den hellige ånd

Maria leier oss mot Jesus.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 13. november ble det lest fra Apostelenes gjerninger:

Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. (Apg 1,12–14 fra Bibel 2024)

Paven fortsatte sin katekeseserie om «Ånden og Bruden. Den hellige ånd leder Guds folk på vei mot Jesus, vårt håp». Etter å ha sett på tre forskjellige midler – Guds ord, sakramentene og bønn – som Den hellige ånd benytter i sitt helliggjørelsesverk i Kirken, kom paven i denne katekesen til et fjerde middel, nemlig Maria-fromhet.

«Ad Iesum per Mariam»

«Ad Iesum per Mariam» er et uttrykk fra katolsk tradisjon og betyr: «Til Jesus gjennom Maria». Maria leier oss mot Jesus. Hun peker aldri på seg selv, men på Jesus.

Om den kristne menigheten i Korint sier Paulus at den er «Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod» (2 Kor 3,3). Også Maria er et brev skrevet med den levende Guds Ånd, sa paven. Hun kan bli «kjent og lest av alle mennesker» (2 Kor 3,2), selv av «umyndige små» (Matt 11,25).

Maria sier ja til å bli «skrevet på». Hennes ja er den beste væremåte overfor Gud ettersom hun på best mulig måte «uttrykker den passive disponibilitet i forening med den aktive beredvillighet, den dypeste tomhet sammen med den største fylde», siterte paven en ekseget.

Marias enestående stilling

Maria hjelper oss å si vårt ja. Kirken er stadig i en «etter Kristi himmelfart»-situasjon: Kirken må forkynne evangeliet, men venter på «kraft fra Den hellige ånd» for å kunne gjøre det. Vi må da ikke glemme at i Jerusalem var det rundt «Maria, Jesu mor» at disiplene samlet seg (Apg 1,14).

Sant nok var også andre kvinner til stede oppe på salen i Jerusalem, men Marias nærvær er annerledes og enestående. For «mellom henne og Den hellige ånd finnes et unikt, evigvarende bånd, som er Kristus». Bebudelsen har viktige likhetstrekk med pinsedag. For eksempel skriver Lukas: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg» i sitt evangelium og «dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere» i Apostlenes gjerninger.

Maria er Faderens datter, Sønnens mor og Den hellige ånds brud: Hennes forhold til Treenigheten er enestående.

