Ånden og Bruden: 9. «Jeg tror på Den hellige ånd». Den hellige ånd i Kirkens tro

«Jeg tror på Den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 16. oktober ble det lest fra Johannesevangeliet:

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. (Joh 14,15–17 fra Bibel 2024)

I sin katekeseserie har pave Frans hittil sett på hvordan Den hellige ånd åpenbares i Bibelen. Fra nå av vil han ta for seg hvordan Ånden er nærværende og virksom i Kirkens liv.

Den hellige ånd er Gud

Til å begynne følte ikke Kirken noe behov for å gi en eksplisitt formulering av sin tro på Den hellige ånd. Heresiene gjorde det nødvendig. På 300-tallet ble Den hellige ånds guddommelighet definert slik vi fortsatt bekjenner den: «Jeg tror på Den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen [og Sønnen], som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene.»

«Den hellige ånd er altså Gud? Javisst! Er han av samme vesen? Ja, om han er sann Gud» (Oratio 31, 5.10) utbryter så den hellige Gregor av Nazianz.

Filioque

I den opprinnelige formuleringen av den nikenske trosbekjennelsen heter det at Den hellige ånd «utgår fra Faderen». Senere ble «og fra Sønnen» (Filioque) føyd til i vest. Fortsatt er det uenighet mellom vestkirken og østkirken om dette Filioque. Pave Frans mener og håper at denne ulikheten er å leve med.

Den hellige ånd gir liv

Til å begynne med, ved skapelsen, gjør Gud Adam til «en levende skapning» (1 Mos 2,7). Nå, under den pågående nyskapelsen, gir Den hellige ånd troende mennesker nytt liv, Kristi liv, overnaturlig liv, som Guds barn. «Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov», skriver Paulus (Rom 8,2).

Evig liv

Det liv som gis oss av Den hellige ånd er evig liv. «Troen frigjør oss fra den gru det er å måtte vedgå at alt slutter her, at det ikke finnes noen befrielse fra all den lidelse og urettferdighet som hersker suverent på jorden» Paulus forsikrer: «Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere» (Rom 8,11).

