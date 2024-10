Ånden og Bruden: 8. «Alle ble fylt av Den hellige ånd». Den hellige ånd i Apostlenes gjerninger

Den hellige ånd hjelper oss alle å bevege oss mot Kristus, vårt samlingspunkt.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 9. oktober ble det lest fra Apostlenes gjerninger:

[Peter sa:] Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.’ Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?» Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud også latt andre folkeslag få vende om til livet!» (Apg 11,15–17 fra Bibel 2024)

Pinsedag ble «alle fylt av Den hellige ånd» (jf. Apg 2). Den hellige ånd sikrer Kirken universalitet og enhet leser vi i Apostlenes gjerninger. Den umiddelvare virkningen av å være «fylt av Den hellige ånd» er at apostlene «begynner å tale på andre språk» og går ut for å forkynne Jesus Kristus for folkemengden. Kirken bringer alle sammen; den er utsendt til alle, og alle blir ett i den.

Universalitet

Pinsedag hadde apostlene forkynt Kristus for alle jøder og for alle som overholdt Moseloven, uansett folkeslag. Senere kommer en annen «pinsedag», hjemme hos offiseren Kornelius. Apostlenes horisont utvides ytterligere. Også barrieren mellom jøder og hedninger faller (jf. Apg 10–11).

Til denne etniske utvidelsen kommer også den geografiske. I Apostlenes gjerninger leser vi om Paulus som ville forkynne evangeliet i Asia, men «Den hellige ånd hindret dem», og som prøvde å dra til Bitynia, men «Jesu Ånd ga dem ikke lov» (Apg 16,6–10). I stedet fikk apostelen i drømme beskjed om å dra til Makedonia – og slik kom evangeliet for første gang til Europa.

Enhet

Enheten ser vi ved møtet i Jerusalem (jf. Apg 15). Det er jo slik at Den hellige ånd skaper enhet, men det er ikke alltid han gjør det ved «å skjære gjennom», som pinsedag. Vanligvis gjør han det gjennom et diskré arbeid, som tar hensyn til menneskenes tider og uoverensstemmelser, han gjør det gjennom mennesker og institusjoner, gjennom bønn og utveksling. Synodalt, ville vi si dag. Ved møtet i Jerusalem ble løsningen forkynt for hele Kirken med de velkjente ordene: «Den hellige ånd og vi har besluttet» (Apg 15,28).

Den enhet som Den hellige ånd skaper beskriver Augustin med et bilde som er blitt berømt: «Det som sjelen er for menneskets kropp, det er Den hellige ånd for Kristi kropp, som er Kirken». Dette bildet hjelper oss å forstå at det ikke er utenfra Den hellige ånd skaper Kirkens enhet utenfra, men innenfra. Han selv er «enhetens bånd».

Enhet i vårt liv

Enhet realiseres ikke ved skrivebordet, men i det virkelige liv. Enhet realiseres «når man anstrenger seg for å sette Gud i sentrum, ikke seg selv.» Slik er det på alle områder i livet. Kristen enhet, for eksempel, kan ikke komme i stand «ved at vi venter at de andre skal komme dit vi er, men ved sammen å bevege oss mot Kristus.»

Generalaudiensen 9. oktober 2024

Generalaudiensen 9. oktober 2024

