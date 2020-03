Aggiornamenti, interviste e approfondimenti sulle attività pastorali promosse nel mondo al tempo del Coronavirus

Attraverso questa finestra raccontiamo l’impegno della Chiesa nel mondo al tempo del Coronavirus. Le notizie che arrivano dai cinque continenti ogni giorno ci parlano di tanti religiosi, religiose, laici e laiche impegnate al fianco di coloro che soffrono, con un approccio “globale”, perché in questo momento è tutto l’uomo che va aiutato a guarire mediante una sintonia di interventi, che non escludano il contributo indispensabile della preghiera. L’informazione, la nostra informazione, è chiamata a fare la sua parte.

“Ultime notizie”

27 marzo – IRLANDA- 5 aprile, un’ora di preghiera indetta dai leader cristiani

Un omaggio a tutti coloro che operano in prima linea nella battaglia contro la pandemia da coronavirus e un incoraggiamento al loro impegno, sia in campo sanitario che sociale: questa vuole essere la dichiarazione congiunta diffusa oggi dai leader delle principali Chiese d'Irlanda, insieme ad altre confessioni e organizzazioni cristiane. Dagli esponenti religiosi arriva anche un invito per un’ora di preghiera, fisicamente individuale ma spiritualmente in comunione, per il 5 aprile, Domenica delle Palme, dalle 15.00 alle 16.00. “In questi giorni in cui non possiamo più riunirci ed ‘essere chiesa’ nel modo tradizionale – si legge nella dichiarazione – siamo chiamati a vivere il Vangelo come agenti della misericordia e della compassione di Dio, proteggendo le persone vulnerabili e trovando nuovi modi per essere buoni samaritani”. Per tutti i malati, i leader cristiani invocano “la forza e il conforto della presenza amorevole di Cristo”, mentre esprimono la loro gratitudine per chi “lavora in maniera disinteressata per ridurre al minimo la sofferenza causata dalla pandemia”, “andando incontro al pericolo per il bene di tutti”. (IP)

27 marzo - REPUBBLICA CECA - La colletta dei Fratelli della Misericordia per gli ospedali italiani



La sezione ceca della Congregazione dei Fratelli della Misericordia ha avviato una raccolta di aiuti destinati agli ospedali italiani gestiti dal loro Istituto, strutture collocate nel Nord Italia ma anche a Roma e tutte in prima linea, in questi giorni, nella lotta contro il Coronavirus. Anche la Repubblica Ceca, dove l’epidemia ha superato i mille contagi e si registrano i primi morti, in questi giorni sta lottando duramente per rallentare e idealmente fermare la diffusione del Coronavir, ma non dimentica i Paesi in cui la situazione è molto peggiore. (RB)

27 marzo – SVIZZERA - La Chiesa di Berna stanzia aiuti speciali destinati ai più poveri



L’attuale crisi causata dall’epidemia del Coronavirus ha un impatto particolarmente grave sulle persone che vivono in povertà: a sostenerlo è la Chiesa di Berna che ha stanziato per la particolare emergenza un milione di franchi. Il denaro è destinato a garantire l'accesso al cibo e ai prodotti per il fabbisogno quotidiano, precisa la Chiesa di Berna secondo quanto riportato in merito dal Media Center della Chiesa cattolica in Svizzera. I fondi supplementari sono anche destinati a rafforzare le organizzazioni professionali in crisi dal punto di vista economico. Un altro obiettivo da raggiungere, secondo quanto dichiarato, è la realizzazione di nuove infrastrutture per i senzatetto e le persone senza fissa dimora: “La crisi ha drammaticamente peggiorato le condizioni di vita di molte persone a basso reddito e al di fuori della sicurezza sociale – spiega Alexander Stüssi, capo dell'Amministrazione della Chiesa di Berna - a causa della pandemia, molti punti di contatto, centri di assistenza e di ristorazione nella regione sono stati chiusi”. Tra questi: il "Tischlein deck dich" o il Tavolo del Pranzo Ecumenico, così come l'Open House "La Prairie" nella Parrocchia della Trinità. (RB)

27 marzo – OLANDA - L’appello dei vescovi a continuare a donare. Sospese tutte le Messe pubbliche. Stasera l’Urbi et Orbi di Papa Francesco sulla Tv nazionale



Il blocco di tutte le attività pubbliche a causa del Coronavirus non deve fermare la carità cristiana. È l’appello dei vescovi dei Paesi Bassi che, dopo il lockdown deciso anche dalle autorità olandesi per contenere la pandemia, chiedono ai fedeli di continuare a contribuire alla Vastenactie (Azione per il digiuno), l’annuale campagna di Quaresima promossa dalla Chiesa locale a favore dei Paesi poveri e dedicata quest’anno a finanziare progetti nel campo dell'istruzione professionale e della promozione dell'imprenditorialità. (LZ)

27 marzo - UNGHERIA - La Conferenza episcopale ungherese invia aiuti in Croazia dopo il terremoto



Aiuti di vario genere per soccorrere la popolazione in difficoltà e per iniziare la ricostruzione, sono stati inviati dai vescovi ungheresi in Croazia, alla Conferenza episcopale locale e all’arcidiocesi di Zagabria, particolarmente colpita dal terremoto del 22 marzo scorso che ha causato una vittima e 27 feriti. Il sisma ha danneggiato diversi edifici nella capitale croata, tra cui la Cattedrale dell'Assunzione di Maria a Zagabria e altre chiese, mentre alcune case sono diventate inagibili. L'arcidiocesi di Zagabria fu fondata intorno al 1093 da San Ladislao d'Ungheria, che più tardi fece costruire la cattedrale di Santo Stefano, precedente alla cattedrale attuale. La Conferenza episcopale dell’Ungheria chiede, inoltre, ai membri della Chiesa di pregare per i loro fratelli e sorelle colpiti dal disastro. (RB)

27 marzo - REPUBBLICA CECA - Lettera del cardinale Duka ai giovani: nell’emergenza cogliamo l’amore che unisce le persone



Non dimenticate di pregare per i vostri genitori, gli insegnanti, i nonni, gli amici e per tutte le persone che vi sono care: questa la raccomandazione contenuta nella lettera che il cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga e Primate della Repubblica Ceca, ha inviato attraverso il sito della Conferenza episcopale ceca a tutti i giovani del Paese nel giorno della solennità dell’Annunciazione del Signore, ma parlando anche di questa eccezionale tempo di Quaresima con l’epidemia da Coronavirus. (RB)

27 marzo – SVIZZERA – “Action de Carême” lancia una nuova iniziativa on-line per raccogliere fondi per l’annuale Campagna di Quaresima



L’annullamento, a causa del Coronavirus, di tutti gli appuntamenti dell’annuale Campagna ecumenica di Quaresima promossa dalle Chiese svizzere per i Paesi poveri nel mondo non ferma l’“Action de Carême” (Adc), co-promotrice dell’iniziativa. Per sopperire al crollo delle offerte, raccolte normalmente durante le Messe domenicali, ma anche con diversi eventi pubblici, come la cosiddetta “Soupe de Carême”, l’organizzazione caritativa cattolica – riporta l’agenzia cath.ch - ha lanciato una nuova iniziativa con lo slogan “Se voi non potete andare a mangiare la zuppa, la zuppa viene da voi!”. In pratica, i cattolici elvetici sono stati invitati a comprare on-line zuppe istantanee presso un’azienda locale, pagando un franco svizzero per ogni confezione. Un modo anche per sollecitarli a fare altre offerte con donazioni di denaro on-line. (LZ)

27 marzo – SPAGNA - L'Arcivescovado di Pamplona e Tudela mette a disposizione del Dipartimento della Salute il Seminario



"In questi tempi difficili che stiamo vivendo, in cui le misure sanitarie e di confinamento complicano i rapporti tra le persone, e ci fanno inventare nuovi mezzi e modi per aiutarci a vicenda, dalla Chiesa di Navarra vogliamo comunicare che manteniamo il nostro impegno ad aiutare i più bisognosi in ogni momento”. È quello che si legge in un comunicato diffuso il 24 marzo da monsignor Francisco Pérez González, arcivescovo di Pamplona e Tudela, in cui si ricorda che la Caritas proseguirà la sua attività. L’arcidiocesi annuncia nel comunicato, dinanzi a questa emergenza sanitaria globale a causa del coronavirus, di aver messo a disposizione del Dipartimento della Sanità del governo della Navarra una parte dell'edificio del Seminario di Pamplona. La Caritas continuerà a fornire assistenza a coloro che ne hanno bisogno per telefono oppure rendendo i suoi servizi, tra cui quello della mensa, compatibili con le misure di prevenzione. (AP)

27 marzo - Dichiarazione pastorale dei leader cristiani mondiali: uniti per la vita



“Esortiamo tutti nel mondo intero a dare la più alta priorità alla soluzione di questa situazione e a contribuire con tutti i mezzi ai nostri sforzi collettivi per proteggere la vita”. È il rinnovato appello lanciato dal Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc/Coe) insieme alle organizzazioni ecumeniche regionali di tutto il mondo, che in una storica dichiarazione pastorale comune, la prima nella storia del dialogo ecumenico, sollecitano tutti i cristiani ad unirsi nella preghiera e nell’azione per affrontare la crisi del Covid-19. “E’ il momento di toccare il cuore di ciascuno con quello che diciamo, condividiamo e facciamo - e con quello che siamo incapaci di fare - per proteggere la vita che Dio ha creato per amore”, si legge nel testo. "In nome di questo amore, è importante e urgente adattare il nostro modo di celebrare il culto e la nostra comunione alle necessità di questo periodo di pandemia per evitare il rischio di diventare fonti di contagio invece che strumenti di grazia”, affermano i leader religiosi cristiani. (LZ)

27 marzo – SPAGNA - Il grido della Pastorale carceraria di Cadice e Ceuta: non ci sono maschere nella prigione di Botafuegos



La comunità dei Padri Trinitari di Algeciras, responsabile della Pastorale carceraria della diocesi di Cadice e Ceuta, in Spagna, data la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, chiede la collaborazione di tutti "con urgenza", per la mancanza di maschere protettive nella prigione di Botafuegos ad Algeciras. "Siamo molto preoccupati per i nostri fratelli non in libertà”, scrive la Delegazione diocesana della Pastorale penitenziaria, in un comunicato diffuso ieri sulla pagina web della diocesi. “Per questo vogliamo collaborare alla prevenzione e alla tutela della loro salute. Consapevoli della carenza di prodotti sanitari sterili a livello nazionale, vogliamo fare un appello per poter fornire loro almeno maschere di stoffa". (AP)

27 marzo – GERMANIA - L’appello dei vescovi per il sostegno all’organizzazione umanitaria Misereor



La quinta domenica di Quaresima, come da tradizione, la Chiesa tedesca raccoglie offerte per Misereor, l'organizzazione della Conferenza episcopale tedesca per la cooperazione e lo sviluppo. Da oltre 50 anni Misereor è impegnata nella lotta alla povertà in Africa, Asia e America Latina, ma ha nella sua mission il sostegno a qualsiasi essere umano in difficoltà, indipendentemente dalla sua religione, etnia o sesso. Nell'appello a sostenere la campagna di quest'anno, pubblicato sul sito dell’Episcopato, i vescovi rendono omaggio al motto "Dare la pace": "In Germania viviamo in pace da 75 anni. Grazie a Dio! Ma la pace non ha garanzie illimitate – scrivono - noi umani dobbiamo lottare per essa ancora e ancora, raggiungerla di nuovo e riempirla di vita. Questo vale sia in Europa che nel mondo". (RB)

27 marzo – SUDAFRICA - La Chiesa promuove un momento di preghiera nazionale prima di unirsi alla preghiera universale del Papa



(Un momento di preghiera nazionale unirà il Sudafrica oggi pomeriggio dalle 18 alle 18.30 prima del momento di preghiera per cui Papa Francesco dal sagrato di piazza San Pietro chiama a unirsi la Chiesa universale (alle 19 secondo il fuso orario della Repubblica Sudafricana). Il momento di preghiera comunitaria nazionale è stato proposto dal presidente Matamela Cyril Ramaphosa all’indomani del giorno in cui anche in Sudafrica è stato disposto l’isolamento a causa del dilagare della pandemia da Coronavirus. “Qualunque sia l'angolo in cui vi troverete, prendetevi un momento per pregare per la nostra nazione, specialmente in questo momento difficile, e pregate anche per il mondo intero mentre la lotta contro il Coronavirus continua”, è l’appello del Capo dello Stato. (RB)

27 marzo – FILIPPINE - A Manila gli istituti scolastici cattolici aprono le porte ai senzatetto e agli operatori sanitari



Ieri, gli istituti scolastici cattolici di Manila hanno aperto le loro porte per dare rifugio ai senzatetto e agli operatori sanitari, in questa emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Università De La Salle, la Malate Catholic School, la Paco Catholic School, la Holy Trinity Academy e la Espiritu Santo Parochial School sono state adibite a case temporanee e dormitori per più di 500 senzatetto e operatori sanitari fino al 12 aprile. Il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Manila, monsignor Broderick Pabillo, ha ringraziato i genitori degli studenti e gli amministratori degli istituti che hanno accettato di "aprire le loro porte", si legge su UCA News. "Lodiamo questo gesto dei nostri direttori scolastici di fornire alloggi per i senzatetto, gli abitanti della strada e gli operatori sanitari - ha aggiunto il presule - dove possono essere sicuri e protetti". (AP)

27 marzo - REGNO UNITO Appello della Chiesa a non dimenticare i rifugiati e i migranti vulnerabili nella risposta all’emergenza



Non dimenticare i rifugiati e i migranti vulnerabili nella risposta all’emergenza Coronavirus. È il pressante appello rivolto al Governo e alle comunità cattoliche nel Regno Unito da monsignor Paul McAleenan, responsabile per le migrazioni nella Conferenza episcopale dell’Inghilterra e del Galles (Cbcew), che chiede misure di protezione anche per queste categorie sociali particolarmente esposte al contagio perché e costrette a condizioni di vita precarie. Stare a casa, come raccomandano giustamente le autorità, riduce il rischio di contagi. Per questo il vescovo ausiliare di Westminster auspica, tra l’altro, la sospensione dell’obbligo imposto ad alcuni migranti e rifugiati di presentarsi regolarmente ai posti di polizia e il rilascio di quelli detenuti nei centri di permanenza in attesa dell’esame dei loro casi. Monsignor McAleenan esorta poi a non dimenticare i lavoratori immigrati con impieghi occasionali che stanno perdendo il lavoro: anche loro - sottolinea - dovrebbero potere beneficiare di aiuti economici per non rimanere per strada. (LZ)

27 marzo – PANAMA - Vescovi: oggi consacrazione del Paese a Santa Maria la Antigua



Di fronte all’emergenza sanitaria globale provocata della pandemia di COVID-19, i vescovi della Conferenza Episcopale panamense, in un comunicato diffuso ieri, giovedì 26 marzo, invitano i mezzi di comunicazione e la popolazione, a casa o a lavoro, alle ore 10.00 locali, a seguire attraverso FETV canal 5, Radio Casa e Radio Maria, la Santa Messa presieduta da Monsignor José Ulloa Mendieta, arcivescovo di Panama. Durante la celebrazione verrà esposto il Santissimo Sacramento all’adorazione dei fedeli e sarà possibile seguire il collegamento dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco a Roma. Il Santo Padre impartirà la benedizione "Urbi et Orbi", cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'Indulgenza plenaria. Durante la Messa, i vescovi consacreranno la nazione a Santa Maria la Antigua, patrona della Repubblica di Panama. (AP)