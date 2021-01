Milano, la diocesi mette online l'arte

Dallo scorso 2 dicembre si susseguono numerosi gli appuntamenti trasmessi sulla piattaforma Zoom con, al centro, i capolavori dell’arte ispirati al Natale

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

L’attività del Museo Diocesano di Milano prosegue, nonostante la chiusura, durante le feste. Dopo i pomeriggi dedicati all’Adorazione dei Magi di Dürer, al presepe raccontato dall’attore Giacomo Poretti, ai capolavori del Quattrocento della Galleria Nazionale dell’Umbria, questo pomeriggio alle 18.00 sarà la volta dell’incontro con Emanuela Fogliadini e François Bœspflug, autori dei libri “Il Natale nell’arte” e “Gesù fu veramente bambino?“, editi da Jaca Book.

La Natività di Lorenzo Lotto

La Natività di Lorenzo Lotto sarà invece protagonista alla stessa ora di lunedì 4 gennaio della conferenza tenuta dalla direttrice del Museo Diocesano Nadia Righi e dedicata alla Natività di Lorenzo Lotto, proveniente dalla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia.

Spazio dedicato ai bambini

Due gli appuntamenti previsti martedì 5 gennaio: alle 15.30 la visita interattiva per bambini sul tema dell’adorazione; alle 18 il giornalista e critico d’arte Luca Frigerio guiderà i partecipanti alla scoperta dei Magi, tra Sacre Scritture, tradizioni e leggende. Per finire il giorno dell’Epifania alle 18 sarà la volta di un confronto tra l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano e quella dipinta da Masaccio. Tutti gli incontri sono gratuiti. L’attività per bambini è a pagamento e su iscrizione. Sul sito del Museo Diocesano di Milano sono disponibili i link per partecipare.