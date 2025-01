Duhovnnik Rifat Bader o Jordaniji kot deželi upanja

"Jordanija je zelo gostoljubna in je sprejela ranljive in ranjene ljudi iz Iraka, Sirije ter Palestine. Pripovedovati zgodbe o upanju pomeni pripovedovati zgodovino Jordanije."

V Vatikanu bo od 31. januarja 2025 do 28. februarja prihodnje leto na ogled razstava z naslovom »Jordanija: zora krščanstva«, ki predstavlja vlogo te dežele pri nastanku in razvoju krščanske vere. Jordanski duhovnik Rifat Bader je v intervjuju za Vatican News spregovoril o svojem bivanju v Rimu ob jubileju zaposlenih v svetu komunikacije, posvetitvi cerkve Jezusovega krsta ter o romanjih h koreninam krščanstva v Sveti deželi.

Vatican News

Bader, ki je direktor Katoliškega centra za študije in medije v Jordaniji, je odgovoren tudi za spletno stran abouna.org, ki v arabščini in angleščini objavlja novice, komentarje in članke iz Svete dežele, Jordanije in Bližnjega vzhoda.

O bivanju v Rimu ob prvem jubilejnem dogodku

Na začetku pogovora za vatikanske medije je izrazil svojo hvaležnost, da je lahko skupaj s predstavniki iz 138 držav sodeloval na jubilejnem dogodku, ki je bil namenjen medijskim delavcem. Dejal je, da so imeli privilegij, da so na nedeljo Božje besede s papežem Frančiškom obhajali sveto mašo, dan pred tem pa so se udeležili tudi srečanja z njim. V ponedeljek je sveti oče v zasebno avdienco sprejel predsednike komisij in direktorje uradov za komunikacijo pri škofovskih konferencah ter jim spregovoril o komunikaciji v službi Cerkve v današnjem času. Med tem srečanjem je Bader papežu podaril posebno sliko cerkve Jezusovega krsta, ki jo je v začetku meseca posvetil kardinal Parolin. Nanjo je napisal citat iz papeževega pisma kristjanom na Bližnjem vzhodu oktobra lani, v katerem jih je spodbudil, naj bodo »poganjki upanja«. Na sliki so prav poganjki, cvetovi upanja.

Posvetitev cerkve Jezusovega krsta

Bader je imel pomembno vlogo pri posvetitvi cerkve Jezusovega krsta na vzhodnem bregu reke Jordan. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o pomenu tega kraja za romarje in pomenu verskega turizma v Sveti deželi, zlasti v Jordaniji. Spomnil je, da se je krščanstvo rodilo z Jezusovim krstom, saj je takoj zatem začel oznanjati, da se je Božje kraljestvo približalo. Cerkev so gradili dolgih 15 let: papež Benedikt XVI. je blagoslovil temeljni kamen v navzočnosti kralja Abdulaha in kraljice Ranie. Kardinal Parolin jo je posvetil ob začetku petletne priprave na »veliki jubilej Jordanije«, saj bodo leta 2030 posebej slovesno obhajali 2000-letnico Jezusovega krsta. Prav tako se veselijo, da je v Vatikanu na ogled razstava »Jordanija: zora krščanstva«.

Jordanija kot dežela upanja

V zadnjem delu pogovora pa je beseda tekla o Jordaniji kot deželi upanja, zlasti za begunce. Bader je poudaril, da je Jordanija zelo gostoljubna in je sprejela ranljive in ranjene ljudi iz Iraka, Sirije ter Palestine. Prepričan je, da bodo kot Jordanci še naprej ustvarjali upanje. Pripovedovati zgodbe o upanju po njegovih besedah pomeni pripovedovati zgodovino Jordanije. Poleg tega pa Cerkve Svete dežele v Jordaniji ustvarjajo upanje tudi za svoje ljudi, posebej študente. Podpirajo jih s pastoralnimi šolami, ki so odprte za vse, zlasti za revne dijake in študente, ki ne morejo plačati šolnin bogatih zasebnih šol. Upanje ponujajo tudi v okviru Karitas Jordanija ter v vseh karitativnih odborih, župnijah in cerkvah.

Skupno obhajanje velike noči

Zadnji vidik, o katerem je spregovoril jordanski duhovnik, pa je bilo papeževo povabilo, da bi si vsi kristjani prizadevali, da bi čim prej našli skupen datum za obhajanje velike noči. Po njegovih besedah to zelo veliko pomeni zlasti tistim, ki živijo na Bližnjem vzhodu, saj verniki pripadajo različnim veroizpovedim. Besede svetega očeta so katoličani sprejeli z velikim veseljem in upanjem ter čakajo, da »bratje iz sestrskih Cerkva sprejmejo to povabilo in si prizadevajo za popolno edinost, začenši s skupnim obhajanjem velike noči«.