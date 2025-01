Razstava »Jordanija: zora krščanstva« kmalu tudi v Vatikanu

V Amanu je v sredo, 8. januarja 2025, potekala predstavitev razstave z naslovom »Jordanija: zora krščanstva«, namen katere je poudariti vlogo tega naroda pri nastanku in razvoju krščanske vere. Vatikan bo razstavo gostil od 31. januarja 2025 do 28. februarja prihodnje leto, z njo pa želijo prav tako obeležiti 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Jordanijo in Svetim sedežem ter obisk papeža Pavla VI. leta 1964 v tej bližnjevzhodni državi.

Vatican News

Razstavo, ki pomaga odkrivati korenine krščanstva v Jordaniji, organizirata jordansko ministrstvo za turizem in starine ter Jordanska turistična organizacija. Na ogled bo več kot 80 predmetov, ki segajo v 1. stoletje našega štetja in vključujejo bizantinsko, islamsko in hašemitsko obdobje. Na voljo bodo tudi avdiovizualni elementi, ki bodo obiskovalce popeljali na zanimivo potovanje skozi dva tisoč let zgodovine, ki priča o nastanku, razvoju in dolgotrajni dediščini krščanstva v Jordaniji.

Sveti kraji v Jordaniji

Mnogi Jordanijo, kjer danes kristjani predstavljajo 4 % prebivalstva, štejejo za »zibelko krščanstva«. Posebej bo izpostavljenih naslednjih pet krajev: Maghtas, kraj Jezusovega krsta; gora Nebo, kraj Mojzesovega zadnjega počitka; cerkev Naše Gospe na gori, ki obeležuje spomin na Devico Marijo; Tel Mar Elias, kjer se je rodil prerok Elija; ter Maheront, ki pripoveduje o mučeništvu Janeza Krstnika. Govorniki na predstavitvi v Amanu so poudarili, da ne gre samo za razstavo, ampak tudi za počastitev miru, enotnosti in dolgotrajne dediščine krščanstva v Jordaniji. Ob tem so dodali, da so verniki in vsa ljudstva povabljena ponovno odkriti korenine vere in kulturne dediščine te države.

Ministrica za turizem: »Varovati krščansko dediščino«

Novinarska konferenca se je začela s pozdravnim govorom jordanske ministrice za turizem in starine Line Annab, ki je dejala, da je razstava nastala v tesnem sodelovanju z Vatikanom. Dodala je, da predstavlja priložnost za spoznavanje korenin vere in spominja na pomen ohranjanja svetih krajev, pri čemer je posebej spomnila na kraj Jezusovega krsta, ki je po njenih besedah »eden najpomembnejših svetih krajev na svetu«. Nadalje je pojasnila, da je razstava, ki je »prva te vrste«, »mobilna«: začela se bo v Vatikanu, potem pa bo potovala tudi po drugih državah. Poudarila je še, da omenjena pobuda potrjuje »prizadevanja Jordanije za zaščito kristjanov v Jordaniji in regiji kot bistvenega dela njene preteklosti, sedanjosti in prihodnosti«.

Abed Al Razzaq Arabiyat, generalni direktor Jordanske turistične organizacije, pa je poudaril, da bo duhovna izkušnja razstave »zgodovinska priložnost« za predstavitev »korenin krščanstva« v Jordaniji. Po njegovih besedah bo z gostovanjem razstave v drugih državah in na drugih celinah ta bogata duhovna dediščina postala bolje poznana po vsem svetu, prav tako pa bo mogoče razumeti, da »Jordanija varuje in ohranja krščanstvo« ter spodbuja strpnost, mir in enotnost.

Kristjani na Bližnjem vzhodu predstavljajo kontinuiteto vere

Nato je spregovoril apostolski nuncij v Jordaniji, nadškof Giovanni Pietro Dal Toso, ki je spomnil, da so se odnosi med Svetim sedežem in Jordanijo začeli pred približno 30 leti in da so lani obletnico obeležili z obiskom nadškofa Paula Richarda Gallagherja, vatikanskega tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Msgr. Dal Toso je spomnil še na obisk papeža Frančiška v Jordaniji maja 2014, ter na posebno papeževo pismo katoličanom v Sveti deželi oktobra lani. Tudi nuncij je potrdil, da je Jordanija »kraj sožitja« med različnimi verstvi in dejal, da sta »v času naraščajoče globalizacije medsebojno razumevanje in harmonija še posebej potrebna«. »Ne smemo pozabiti, kako pomembno je, da imamo na Bližnjem vzhodu kristjane, saj predstavljajo kontinuiteto vere v tej regiji od samega začetka,« je še spomnil msgr. Dal Toso.

Navzočnost kardinala Parolina je znamenje bližine vernikom

Ob robu predstavitve je nuncij za vatikanske medije ponovno izpostavil »specifično vrednost« omenjene razstave, ki »poudarja dolgo krščansko izročilo v državi«, o katerem govorijo že svetopisemska pričevanja, ter »kontinuiteto krščanske prisotnosti«. Pohvalil je tudi izbiro naslova razstave, »Zora krščanstva«, saj je bil dejansko začetek tukaj, in tudi to je del Svete dežele. Zelo pomenljiva pa je msgr. Dal Tosa prisotnost kardinala Parolina kot papeževega odposlanca pri posvetitvi cerkve Jezusovega krsta: gre za »znamenje posebne bližine papeža in celotne vesoljne Cerkve, da Sveti sedež ne pozablja na kristjane na Bližnjem vzhodu, ampak jih želi podpirati na vse možne načine«.