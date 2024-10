Bratje in sestre v Jezusu, blagoslavljam vas in vas iz srca objemam z ljubeznijo. Marija, Kraljica miru, naj vas čuva. Sveti Jožef, zavetnik Cerkve, naj vas varuje. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež Frančišek je v ponedeljek, 7. oktobra 2024, na god Rožnovenske Matere Božje, na dan molitve in posta ob obletnici atentata na Izrael, poslal pismo katoličanom Bližnjega Vzhoda.

Papež Frančišek

Pismo papeža Frančiška katoličanom Bližnjega Vzhoda

Dragi bratje in sestre, mislim na vas in molim za vas. Na ta žalosten dan želim biti z vami. Pred enim letom je zagorela vžigalna vrvica sovraštva; ni ugasnila, ampak je eksplodirala v spiralo nasilja, v sramotno nesposobnost mednarodne skupnosti najmočnejših držav, da utišajo orožje in končajo tragedijo vojne. Teče kri, kakor solze; jeza narašča skupaj z željo po maščevanju, medtem ko se zdi, da le redke zanima tisto, kar je najbolj potrebno in kar si ljudje želijo: dialog, mir. Ne bom se naveličal ponavljati, da je vojna poraz, da orožje ne gradi prihodnosti, ampak jo uničuje, da nasilje nikoli ne prinese miru. Zgodovina to dokazuje, vendar se zdi, da nas leta in leta spopadov niso ničesar naučila.

In vi, bratje in sestre v Kristusu, ki živite na krajih, o katerih govori Sveto pismo, ste majhna nebogljena čreda, ki je žejna miru. Hvala vam za to, kar ste, hvala, ker hočete ostati v svojih deželah, hvala, ker znate ne glede na vse moliti in ljubiti. Vi ste od Boga ljubljeno seme. In kakor seme, ki ga na videz zaduši zemlja, ko ga pokrije, zna vedno najti pot kvišku, proti svetlobi, da bi obrodilo sad in dalo življenje, tako tudi vi ne pustite, da bi vas pogoltnila tema, ki vas obdaja, ampak zasajeni v svojih svetih deželah postajate poganjki upanja, ker vas luč vere vodi, da pričujete o ljubezni, medtem ko se govori o sovraštvu; o srečanju, medtem ko se širijo spopadi; o edinosti, ko se vse obrača v nasprotovanje.

Z očetovskim srcem se obračam na vas, sveto Božje ljudstvo; na vas, otroci vaših starodavnih, danes »mučeniških« Cerkva; na vas, semena miru v zimi vojne; na vas, ki verujete v Jezusa, ki je »krotak in v srcu ponižen« (Mt 11,29) in v Njem postajate priče moči neoboroženega miru.

Ljudje danes ne znajo najti miru in mi, kristjani, se ne smemo naveličati, da Boga prosimo zanj. Zato sem danes povabil vse, da preživimo dan molitve in posta. Molitev in post sta orožji ljubezni, ki spreminjata zgodovino, orožji, ki porazita našega edinega resničnega sovražnika: duha zla, ki podpihuje vojno, ker je »od začetka morilec ljudi«, »lažnivec in oče laži« (Jn 8,44). Prosim vas, posvetimo čas molitvi in ponovno odkrijmo odrešilno moč posta!

V srcu imam nekaj, kar vam želim povedati, bratje in sestre, pa tudi vsem moškim in ženskam vseh veroizpovedi in verstev, ki na Bližjem Vzhodu trpijo zaradi norosti vojne: blizu sem vam, z vami sem.

Z vami sem, trpinčeni in izčrpani prebivalci Gaze, ki ste vsak dan v mojih mislih in v mojih molitvah.

Z vami sem, ki ste prisiljeni zapustiti svoje domove, opustiti šolo in delo, begati v iskanju načina za pobeg pred bombami.

Z vami sem, matere, ki pretakate solze, ko gledate svoje mrtve ali ranjene otroke, kakor Marija, ko je videla Jezusa; z vami, otroci, ki živite v velikih deželah Bližnjega Vzhoda, kjer vam spletke mogočnih jemljejo pravico do igre.

Z vami sem, ki vas je strah dvigniti pogled kvišku, ker z neba dežuje ogenj.

Z vami sem, ki nimate glasu, ker se toliko govori o načrtih in strategijah, malo pa o konkretnih razmerah tistih, ki trpijo vojno, v katero mogočniki silijo druge; vendar pa nad njimi visi neuklonljiva Božja preiskava (prim. Mdr 6,8).

Z vami sem, ki ste žejni miru in pravičnosti, ki se ne predajate logiki zla in v Jezusovem imenu »ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo« (Mt 5,44).

Hvala vam, otroci miru, ker tolažite Božje srce, ki ga je ranilo človekovo zlo. In hvala vsem tistim po vsem svetu, ki vam pomagajo; tistim, ki v vas skrbijo za lačnega, bolnega, tujca, zapuščenega, ubogega in pomoči potrebnega Kristusa. Prosim, naj to velikodušno delajo še naprej. In hvala vam, bratje škofje in duhovniki, ki prinašate Božjo tolažbo v človeško samoto. Prosim vas, pazite na sveto ljudstvo, za katerega ste poklicani, da mu služite. Dovolite mu, da se dotakne vašega srca ter zaradi ljubezni vaših vernikov opustite vsako delitev in častihlepnost.

Bratje in sestre v Jezusu, blagoslavljam vas in vas iz srca objemam z ljubeznijo. Marija, Kraljica miru, naj vas čuva. Sveti Jožef, zavetnik Cerkve, naj vas varuje.

Bratsko,

Frančišek.

Rim, Sv. Janez v Lateranu, 7. oktobra 2024.