Kardinal Parolin: Prisotnost kristjanov na Bližnjem vzhodu je zelo pomembna

Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v petek, 10. januarja 2025, kot papežev poslanec posvetil cerkev Jezusovega krsta. Po slovesnosti je v intervjuju z Andreo Tornielliem, uredniškim direktorjem Dikasterija za komunikacijo, spregovoril o pozitivnih znamenjih iz Sirije, izvolitvi novega libanonskega predsednika, papeževih besedah diplomatskemu zboru, »duhu Helsinkov«, težavah pri pogajanjih o miru ter začasnem sporazumu s kitajsko vlado o imenovanju škofov.

Sporočilo s kraja Jezusovega krsta

Na vprašanje, kakšno sporočilo želi dati s kraja Jezusovega krsta, ki je bil še pred nekaj desetletji minsko polje, v njegovi bližini pa poteka vojna, ki so jo sprožili Hamasovi napadi, medtem ko ceno krvi in uničenja plačujejo predvsem civilisti v Gazi, je kardinal Parolin odgovoril: »Slovesnost je bila zelo lepa in dobro organizirana, predvsem pa je bila polna upanja. In tega ne pravim za zato, ker se sedaj, v jubilejnem letu, ki je posvečeno tej temi, zelo pogosto govori o upanju. Mislim, da je sporočilo tega dneva in posvetitve cerkve Jezusovega krsta ob Jordanu prav to: v regiji, ki jo pestijo mnogi konflikti in razdvajajo številne napetosti, je bilo to področje nekoč minsko polje, danes pa so na njem obdelovalne površine. To je že samo v sebi znamenje upanja: kot pravi prerok, se lahko sulice prekuje v srpe, orožje lahko postane orodje miru. Razlog za upanje je prav tako živahna prisotnost velikega števila ljudi, poleg tega pa lahko krščanstvo z Božjo milostjo pomaga najti tudi poti rešitve za trenutne konflikte.«

Vloga kristjanov na Bližnjem vzhodu in situacija v Siriji

V nadaljevanju intervjuja je vatikanski državni tajnik spregovoril o vlogi kristjanov na Bližnjem vzhodu danes ter o situaciji v Siriji. »Kristjani so v teh državah prisotni od nekdaj, še naprej so polnopravni del bližnjevzhodnih držav in družb, čeprav žal zaradi vseh dogodkov v daljni in bližnji preteklosti odhajajo, tako da se število v krščanskih skupnostih v vseh državah zmanjšuje. Rad bi poudaril to temeljno konstitutivno razsežnost krščanske prisotnosti: "arabski" pomeni tudi krščanski, saj v teh deželah obstaja krščanska skupnost, ki ima korenine v preteklosti. Ker so kristjani sestavni del, lahko dajo svoj prispevek na vseh področjih. Kot je večkrat dejal tudi papež, bi bil Bližnji vzhod brez kristjanov revnejši Bližnji vzhod, saj bi mu manjkal izraz, ki je temeljnega pomena v sami stvarnosti te regije.

Kar zadeva Sirijo, sem prebral pozitivne izjave, ki gredo v smer, ki jo je papež izrazil v svojem nagovoru diplomatskemu zboru: upajmo, da se bo za Sirijo začel nov čas, v katerem bodo imeli vsi državljani enake pravice. To je koncept državljanstva, ki ga tudi Sveti sedež predlaga za vse države: vsi državljani so enaki, imajo enake pravice in enake dolžnosti pred zakonom. Resnično upamo, da bodo te trditve upoštevane ter bodo tako zaščitene tudi pravice manjšin in pravice kristjanov.«

Libanon po dveh letih dobil predsednika

Beseda je nato tekla o nedavnih volitvah v Libanonu, ko je država prejšnji teden po dveh letih končno dobila predsednika. »Menim, da gre za pozitivno znamenje. V teh dveh letih smo vedno poudarjali, da je to pomembno za kontinuiteto in obstoj države, v kateri soobstajajo družbena, politična in verska raznolikost. Vedno smo trdili, da je treba najprej zagotoviti predsedovanje, torej okrepiti institucije. Zato je to znamenje upanja. Resnično upamo, da te volitve pomenijo novo fazo za Libanon, v kateri bodo vse politične sile skupaj našle skupne točke in si prizadevale za dobro države, predvsem pa za tiste reforme, ki jih država nujno potrebuje. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti pravice žrtvam in družinskim članom eksplozije v bejrutskem pristanišču ter ponovno vzpostaviti gospodarsko stabilnost, saj je dosedanja nestabilnost povzročila veliko revščine in trpljenja v državi.«

Zakaj se je danes v politiki težko pogajati

Kardinal Parolin je nato razmišljal o tem, zakaj se je danes v politiki težko pogajati in sklepati kompromise, oziroma se zdi, da je diplomacija nema, kakor je razvidno predvsem v trenutni situaciji med Rusijo in Ukrajino. »Resnično je zelo žalostno dejstvo, da nismo več sposobni pogajanj in da prevlada "pravica do moči" namesto "moč pravice". Tudi papež je v govoru diplomatskemu zboru navedel različne vzroke za te razmere in pojasnil, da vlada ozračje nezaupanja in medsebojnega strahu, ki ustvarja vedno večjo polarizacijo med državami in skupnostni ter preprečuje, da bi našli skupne rešitve. Vztrajal bi prav pri tem: manjka zaupanje. Pri pogajanjih je nujno minimalno zaupanje v drugega. Prav tako pa je potrebno izstopiti iz sebe, vstopiti v stališče sogovornika, ki je v tem primeru lahko nasprotnik ali sovražnik. K temu je potrebno dodati tudi krizo mednarodnih organizacij – institucij, odgovornih za dialog, ki so nastale prav zato, da bi ga spodbujale: danes težko nadaljujejo z vlogo, ki so jo imele takoj po drugi svetovni vojni. Obstajajo še številni drugi vzroki, vendar bi rekel, da je zame ta najpomembnejši.«

»Duh Helsinkov« danes

Papež Frančišek v svojih govorih večkrat spominja na »duha Helsinkov«, zato se je vatikanski državni tajnik zaustavil tudi pri tem vidiku in pojasnil njegov pomen v današnjem času. Poleg tega pa je prav tako povedal, kaj pomeni pravičen mir. »Duh Helsinkov pomeni prav preseganje t.i. miselnosti "kluba enako mislečih". Tedaj smo bili v svetu, razdeljenem na dva bloka. Morda so se danes ti "klubi" razdrobili in pomnožili. Duh Helsinkov je duh nekoga, ki je presegel kategorijo sovražnika in mu je uspelo najti skupne točke tudi s tistim, ki ne misli enako kot on.

Pravičen mir

Po mojem mnenju pravičen mir pomeni mir, ki temelji na mednarodnem pravu in deklaracijah OZN. To so sredstva, ki jih ima mednarodna skupnost na voljo za urejanje odnosov med državami in med skupnostmi držav. V krščanski misli pa vemo, da pravičnost ne pomeni zgolj dati vsakemu, kar mu gre v skladu z distributivno pravičnostjo, ampak gre za pravičnost, ki jo spodbuja sam Jezus; za višjo pravičnost, ki postane ljubezen in odpuščanje do drugih. Papež Frančišek je diplomatskemu zboru govoril o diplomaciji odpuščanja. Ta del govora je zelo lep prav zato, ker spominja na sposobnost preseganja preprostih zahtev pravičnosti.

O začasnem sporazumu s Kitajsko

Ob koncu intervjuja pa je kardinal Parolin spregovoril še o začasnem sporazumu o imenovanju novih škofov na Kitajskem, ki je sprožil številne polemike. »Logično je, da se to lahko zgodi v tako zapleteni situaciji, kot je situacija na Kitajskem, ki izhaja iz izjemno težke zgodovine. Mnenja so lahko tudi zelo različna. Vedno sem govoril, da me ne preseneča, nekateri mislijo drugače, ker verjamejo, da obstajajo tudi druge rešitve. Sveti sedež je menil, da je to najučinkovitejša rešitev: začeti dialog z enim od vprašanj, ki je bilo na mizi. Eno od tistih, ki je bilo najbolj pomembno in tudi najbolj težavno, je bilo prav vprašanje imenovanja škofov. Menim, da sporazum o imenovanju škofov v bistvu predlaga dve stvari, ki počasi napredujeta v pravo smer, in sicer dejstvo, da so vsi škofje v občestvu s papežem. To je za Katoliško cerkev temeljnega pomena. Gre poskus, da bi s premagovanjem razlik in zagotavljanjem določene normalizacije v življenju Cerkve dosegli enotnost v Cerkvi. Seveda ne gre za "magično" rešitev, je pa rešitev, ki predlaga pot: pot, ki je počasna in ne lahka, za katero pa se mi zdi, da vendarle prinaša sadove, ki morda še niso vidni. Vendar pa bo zagotovo obrodila še večje sadove, ko se bosta postopoma povečala zaupanje in sposobnost dialoga med stranema.«