Papež Frančišek na nedeljo Božje Besede: Zahvalimo se Očetu, da nam je namenil svojo Besedo

26. januarja 2025, na nedeljo Božje Besede in ob jubileju vseh, ki delajo v svetu komunikacije, je papež Frančišek v vatikanski baziliki vodil sveto mašo, med katero je umestil v službo bralca štirideset laikov iz enajstih držav. Med homilijo se je sveti oče navezal na prebrani evangeljski odlomek, v katerem Jezus v shodnici pove, da je se Izaijeva prerokba izpolnila, ter spregovoril o petih dejanjih, ki so značilna za poslanstvo Mesija.

Vatican News

Službo bralca je sveti oče podelil tudi petim Slovencem: Bernardki Radej, Darji Ferenčak in Petri Kolšek iz celjske škofije, Nejcu Brezniku iz ljubljanske nadškofije ter Simonu Brezovniku iz mariborske nadškofije. Ostali laiki prihajajo iz Avstrije, Mehike, Filipinov, Italije, Albanije, Brazilije, Argentine, Bolivije, Islandije in Poljske.

Homilija papeža Frančiška

Evangelij, ki smo ga slišali, nam naznanja izpolnitev prerokbe, prežete s Svetim Duhom. In tisti, ki jo izpolni, je Tisti, ki prihaja »v moči Duha« (Lk 4,14): je Jezus, Zveličar.

Božja beseda je živa: skozi stoletja hodi z nami in v moči Svetega Duha deluje v zgodovini. Gospod je namreč vedno zvest svoji obljubi, ki jo izpolnjuje iz ljubezni do ljudi. Prav to pravi Jezus v nazareški shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,21).

Sestre, bratje, kako čudovito sovpadanje. Na nedeljo Božje Besede, še ob začetku jubileja, je oznanjen ta odlomek iz Lukovega evangelija, kjer se Jezus razodeva kot Mesija, ki je bil maziljen (prim. v. 18) in poslan, da oznani »leto, ki je ljubo Gospodu« (v. 19). Jezus je živa Beseda, v kateri so se v polnosti izpolnila vsa Pisma. In mi smo, v danes svetega bogoslužja njegovi sodobniki. Tudi mi, polni čudenja, z začudenjem odprimo srce in um ter mu prisluhnimo, saj »On sam govori, kadar se v cerkvi bere Sveto pismo« (Sacrosanctum Concilium, 7). Izgovoril sem besedo začudenje. Ko prisluhnemo evangeliju, Božjim besedam, ne gre samo za poslušanje, razumevanje, ne… Priti mora v srce in povzročiti to, kar sem imenoval »začudenje«. Božja Beseda vedno povzroča začudenje, vedno nas prenavlja, saj ko vstopa v srce nas vedno prenavlja.

V tej drži radostne vere smo povabljeni, da sprejmemo starodavno prerokbo, ki prihaja iz Kristusovega Srca, ter se zaustavimo ob petih dejanjih, ki so značilna za poslanstvo Mesija. Njegovo poslanstvo je edinstveno in univerzalno: edinstveno, ker ga lahko izpolni samo On, univerzalno pa ker želi vključiti vse.

V prvi vrsti je poslan, da prinese »blagovest ubogim« (v. 18). To je »evangelij«, blagovest, ki jo oznanja Jezus: Božje kraljestvo se je približalo! Ko kraljuje Bog, je človek rešen. Gospod pride obiskat svoje ljudstvo, poskrbi za ponižne in uboge. Ta evangelij je beseda usmiljenja, ki nas vabi k dejavni ljubezni, odpuščanju dolgov bližnjemu in velikodušni zavzetosti na socialnem področju. Ne pozabimo, da Gospod je blizu, je usmiljen in sočuten. Bližina, usmiljenje in sočutje so slog Boga. On je takšen: je usmiljen, je blizu in je sočuten.

Drugo Kristusovo dejanje je oznaniti »jetnikom oproščenje« (v. 18). Bratje in sestre, zlu so dnevi šteti, saj prihodnost pripada Bogu. Z močjo Duha nas Jezus odreši vsakršne krivde in osvobaja naše srce vseh notranjih verig ter v svet prinaša Očetovo odpuščanje. Ta evangelij je beseda usmiljenja, ki nas kliče, maj postanemo goreči pričevalci miru, solidarnosti in sprave.

Tretje dejanje, s katerim Jezus izpolni prerokbo, je podariti »slepim vid« (v. 18). Mesija nam odpira oči srca, ki jih pogosto slepita mikavnost moči in nečimrnosti: bolezni duše, ki preprečujejo, da bi prepoznali navzočnost Boga, ter zaradi katerih šibki in trpeči postajajo nevidni. Ta evangelij je beseda luči, ki nas vabi k resnici, k pričevanju vere in doslednemu življenju.

Četrto dejanje je izpustiti »zatirane na prostost« (v. 18). Nobeno suženjstvo se ne more zoperstaviti delu Mesija, ki nas v svojem imenu stori za brate. Ljubeča moč Boga na široko odpre zapore preganjanja in smrti. Evangelij je beseda svobode, ki nas kliče k spreobrnjenju srca, k iskrenosti misli ter k vztrajnosti v preizkušnji.

In končno peto dejanje: Jezus je poslan, da oznani »leto, ki je ljubo Gospodu« (v. 19). Gre za nov čas, ki ne izčrpava življenja, ampak ga obnavlja. To je jubilej, kakor ta, ki smo ga sedaj začeli, ko se z upanjem pripravljamo na dokončno srečanje z Odrešenikom. Ta evangelij je beseda veselja, ki nas vabi k sprejemanju, k občestvu ter da bi kot romarji hodili Božjemu kraljestvu naproti.

S temi petimi dejanji je Jezus že izpolnil Izaijevo prerokbo. Z uresničitvijo naše osvoboditve nam oznanja, da se Bog približa naši revščini, nas odreši zla, razsvetli naše oči, zlomi jarem zatiranj in nas popelje v veselje časa in zgodovine, v kateri je On navzoč, da bi hodil z nami in nas privedel v večno življenje. Zveličanje, ki nam ga On podarja, še ni uresničeno v polnosti, to vemo; in kljub temu vojne, krivice, bolečine in smrt ne bodo imele zadnje besede. Evangelij je namreč živa in zanesljiva beseda, ki nikoli ne osramoti. Evangelij nikoli ne osramoti.

Bratje in sestre, na nedeljo, ki je na poseben način posvečena Božji Besedi, se zahvalimo Očetu, da nam je namenil svojo Besedo, ki je postala človek za zveličanje sveta. To je dogodek, o katerem govori vse Sveto pismo, katerega resnični avtorji so ljudje in Sveti Duh (prim. Dei Verbum, 11). Celotno Sveto pismo se spominja Kristusa ter njegovega dela in Duh ga uresničuje v našem življenju in v zgodovini. Ko beremo Sveto pismo, ko z njim molimo in ga preučujemo, ne prejemamo samo informacij o Bogu, ampak sprejemamo Duha, ki nas spominja vsega, kar je Jezus povedal in storil (prim. Jn 14,26). Tako naše srce, ki ga je razvnela vera, v upanju pričakuje prihod Boga.

Bratje in sestre, bolj se moramo navaditi na branje Svetega pisma. Priporočam, da ima vsak majhen evangelij, majhno žepno Novo zavezo in jo nosi v torbici vedno s seboj, da jo čez dan vzame in bere. En odlomek, dva odlomka … in tako je čez dan ta stik z Gospodom. Majhen evangelij je dovolj.

Z gorečnostjo odgovorimo na Kristusovo veselo oznanilo! Gospod nam namreč ni govoril kot nemim poslušalcem, ampak kot pričevalcem, ter nas kliče, naj evangeliziramo ob vsakem času in na vseh krajih. Iz številnih delov sveta je danes štirideset bratov in sester prišlo sem, da bi prijelo službo bralca. Hvala! Hvaležni smo jim zato in molimo zanje. Molimo za vas, za vse nas.

Začnimo si prizadevati, da bomo prinašali blagovest ubogim, da bomo jetnikom oznanjali oproščenje in slepim vid, da bomo izpustili zatirane na prostost ter oznanili leto, ki je ljubo Gospodu. Tako, bratje in sestre, bomo preoblikovali svet v skladu z voljo Boga, ki ga je ustvaril in odrešil iz ljubezni. Hvala!