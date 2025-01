Papež Frančišek: Komunikacija pomeni dejanje ljubezni, ki spleta mreže dobrega

Sveti oče je 27. januarja 2025 v avdienco sprejel predsednike komisij in direktorje uradov za komunikacijo pri škofovskih konferencah. Spodbudil je h komunikaciji, ki posreduje harmonijo in je konkretna alternativa novim babilonskim stolpom. Komunikacija pomeni dejanje ljubezni, ki spleta mreže dobrega, je odprt prostor pričevanja, ki zna poslušati, in je gostoljuben prostor resničnih odnosov.

Vatican News

Komunikacija sloni na veri

Približno dvesto petdeset odgovornih za področje komunikacije pri različnih škofovskih konferencah – med njimi škofje, duhovniki, posvečene osebe in laiki – se je v Vatikanu srečalo s papežem Frančiškom, ki je v ospredje postavil njihovo poklicanost »sporočati o življenju Cerkve in krščanskem pogledu na svet«. Povabil je k ponovnem razmisleku o konkretnem načinu komuniciranja, pri čemer jih mora spodbujati vera, ki je »obstoj resničnosti, v katere upamo, in zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo« (prim. Heb 11,1).

»Vprašajmo se torej,« je pozval papež, »kako naj sejemo upanje sredi tolikšnega obupa, ki se nas dotika in vznemirja. Kako ozdraveti od virusa razdora, ki grozi tudi našim skupnostim? Ali našo komunikacijo spremlja molitev? Ali pa na koncu komuniciramo o Cerkvi tako, da izvajamo le pravila podjetniškega marketinga? Ali znamo pričevati, da se človeška zgodovina ni končala v slepi ulici? In kako lahko pokažemo drugačno perspektivo za prihodnost, ki še ni napisana? Ali znamo sporočiti, da to upanje ni iluzija? Da so življenja drugih lahko lepša, tudi po naši zaslugi? Da je možno odpuščanje?«

Krščanska komunikacija pomeni pripovedovati o čudežu

Kot je izpostavil papež, »krščanska komunikacija pomeni pokazati, da je Božje kraljestvu blizu: tukaj in zdaj in da je kot čudež, ki ga lahko doživi vsak človek in vsak narod«.

»Čudež, ki ga je treba pripovedovati tako, da ponudimo načine razumevanja, ki so onkraj banalnega, zla, predsodkov, stereotipov, onkraj samega sebe. Božje kraljestvo prihaja tudi skozi našo nepopolnost: v pozornosti, ki jo posvečamo drugim, v skrbnem branju realnosti. Prihaja z zmožnostjo videti in sejati upanje na dobro. In tako premagati obupan fanatizem.«

Kako in kaj sporočamo

Poudaril je, da gre pravzaprav za »poklicanost vsakega kristjana, vsake krščene osebe«. »Vsak kristjan je poklican, da vidi in pripoveduje zgodbe o dobrem, ki jih slabo novinarstvo poskuša izbrisati tako, da daje prostor samo zlu. Zlo obstaja, ne smemo ga skrivati, ampak se mora premakniti, sprožiti vprašanja in odgovore. Zato je vaša naloga velika in od vas zahteva, da izstopite iz sebe, da opravite “simfonično” delo, v katerega vključite vse, cenite stare in mlade, ženske in moške; z vsemi jeziki, z besedami, umetnostjo, glasbo, slikarstvom, podobami. Vsi smo poklicani, da preverimo, kako in kaj komuniciramo.«

Izziv je velik in zato je papež zbrane spodbudil, naj okrepijo »sinergijo med seboj na celinski in univerzalni ravni«: »Vzpostaviti drugačen model komunikacije, drugačen po duhu, ustvarjalnosti, poetični moči, ki izhaja iz evangelija in je neizčrpna. Komunikacija, ki posreduje harmonijo in je konkretna alternativa novim babilonskim stolpom.«

Dve besedi: skupaj in mreža

V nadaljevanju govora je sveti oče naredil dva poudarka: da komunikacija poteka skupaj in da pomeni spletanje mreže dobrega. Pri tem se je oprl na dve besedi: skupaj in mreža.

»Le skupaj lahko posredujemo lepoto, s katero smo se srečali: ne zato, ker smo spretni, ne zato, ker imamo več sredstev, ampak zato, ker se ljubimo med seboj. Iz tega izhaja moč, da ljubimo tudi sovražnike, da vključimo tudi tiste, ki so se zmotili, da združimo, kar je razdeljeno, in ne obupamo. In da sejemo upanje,« kar je papež še posebej poudaril in dodal, da sejati upanje ni enako kot sejati optimizem.

»Komuniciranje za nas ni neka taktika, ni tehnika. Ne gre za ponavljanje besednih zvez ali sloganov niti za pisanje sporočil za javnost. Komuniciranje je dejanje ljubezni. Le dejanje svobodne ljubezni splete mreže dobrega. Toda mreže je treba vsak dan negovati in jih popravljati. S potrpežljivostjo in vero.«

Oblikovati mreže in se rešiti iz morja dezinformacij

Tako je prispel do drugega poudarka, ki ga je oprl na besedo mreža. Kot je pripomnil, besedo mreža – s tem je mislil na internet – danes povezujemo zlasti z digitalno civilizacijo in spletnimi družbenimi omrežji. »A spominja nas tudi na ribiške mreže in Jezusovo povabilo Petru, naj postane ribič ljudi. Oblikovati torej mreže in vanje vnašati spretnosti, znanje, prispevke, da bi lahko ustrezno obveščali in se tako vsi rešili iz morja obupa in dezinformacij. To je že sporočilo, samo po sebi je že prvo pričevanje.«

Papež je povabil k razmisleku, koliko bi lahko skupaj naredili z novimi orodji digitalne dobe, tudi z umetno inteligenco, če bi se namesto, da tehnologijo spremenimo v nek idol, bolj posvetili oblikovanju mreže.

»Ko se nam zdi, da smo padli v brezno, se ozrimo onkraj, onkraj sebe. Nič ni izgubljeno, vedno lahko začnemo znova. Skrivnost naše komunikacijske moči je v tem, da lahko zaupamo drug drugemu in vsi skupaj Bogu. Oblikovati mreže in biti mreža. Namesto da se zanašamo na sterilne sirene samopromocije, na povzdigovanje svojih pobud, razmišljajmo o tem, kako skupaj graditi zgodbe našega upanja.«

Prostor pričevanja in resničnih odnosov

»To je vaša naloga,« je papež dejal zbranim pri avdienci. »Njen izvor je starodaven. Največji čudež, ki ga je Jezus naredil za Simona in druge razočarane in utrujene ribiče, ni toliko tista mreža, polna rib, temveč pomoč, da ob porazih ne bi podlegli razočaranju in obupu,« pri čemer jih je opogumil, naj ne podležejo notranji žalosti in ne izgubijo smisla za humor.

»Sestre in bratje, naša mreža je za vse. Katoliška komunikacija ni nekaj ločenega, ni namenjena samo katoličanom. Ni ograja, s katero bi se zaprli. Katoliška komunikacija je odprt prostor pričevanja, ki zna poslušati in prestrezati znamenja Božjega kraljestva. Je gostoljuben prostor resničnih odnosov,« je dejal papež in povabil, naj se vprašajo, ali so takšni tudi njihovi uradi in njihovi odnosi. »Naša mreža je glas Cerkve, ki le tako, da gre ven iz sebe, najde sebe in razloge za svoje upanje. Cerkev mora izstopiti iz same sebe!«