Si conclude con un incontro di preghiera in Brasile la Settimana Laudato si’ 2022

Iniziative in tutto il mondo per la Settimana Laudato si' 2022

Aperta da Papa Francesco durante il Regina Coeli del 22 maggio, la Settimana voluta dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha proposto in tutto il mondo svariati appuntamenti, attività e incontri sul tema “In ascolto e in cammino insieme”, per invitare alla riflessione sui sette obiettivi della Laudato si’ e gli altrettanti settori dell’omonima Piattaforma di Iniziative. A Brumadinho l'evento di chiusura

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Volge al termine la quarta edizione della “Settimana Laudato si’”, l’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che si avvale della collaborazione di numerose organizzazioni in tutto il mondo, che vuole far crescere l’impegno e la preghiera per la “casa comune”.

Nata nel 2016 per celebrare il primo anniversario della lettera enciclica di Papa Francesco Laudato si’, la Settimana è un appuntamento annuale dal 2020 con eventi proposti nei cinque continenti. Quest’anno il tema proposto è stato “In ascolto e in cammino insieme”. Sette giorni “per ascoltare sempre più attentamente il grido della terra, che ci sprona ad agire insieme nel prenderci cura della casa comune”, come ha detto Papa Francesco domenica scorsa al Regina Coeli, nella giornata di apertura di questa edizione. Obiettivo dei cattolici di tutto il mondo è lavorare affinché “la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprenda la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana”.

Tanti gli eventi ufficiali

In questi giorni si sono susseguiti incontri sulla biodiversità, sul ruolo dei combustibili fossili nei conflitti e nella crisi climatica, sull’accoglienza dei poveri. Si sono tenuti eventi globali per invitare alla riflessione sui sette obiettivi della Laudato si’ e sui sette settori della Piattaforma di Iniziative Laudato si', lo strumento promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, su ispirazione di Papa Francesco, per consentire ad istituzioni, comunità e famiglie cattoliche di attuare la lettera enciclica.

Leggi Anche 24/05/2022 Un Pianeta da custodire, un grido ancora da ascoltare Nel settimo anniversario dell’enciclica Laudato si’, tracciamo un bilancio di quanto è stato fatto finora e di come le parole profetiche di Francesco abbiano avviato processi ...

Uno spazio, insomma, per crescere nel cammino verso la piena sostenibilità, nello spirito olistico dell’ecologia integrale. A livello locale, poi, sono state proposte numerose e svariate attività condivise sulla pagina web laudatosiweek.org. Lunedì scorso all'Università Cattolica Australiana di Roma si è parlato di “Risposta al grido della Terra”. Martedì, settimo anniversario della Laudato si’, si è discusso di “Risposta al grido dei poveri”, mercoledì di “Economia ecologica”, giovedì di “Adozione di stili di vita sostenibili, venerdì di “Educazione ecologica” con l’anteprima del Lungometraggio documentario “Laudato si'”.



L’incontro conclusivo di preghiera a Brumadinho

Gli ultimi appuntamenti del programma generale della Settimana Laudato si’ 2022 sono, sabato 28 alle ore 21, il Festival Laudato Si’ ad Assisi, con artisti cattolici provenienti da tutto il mondo e domenica, alle ore 15, l’Incontro di preghiera di chiusura sul tema “Resilienza e responsabilizzazione della comunità come parte del nostro cammino sinodale, a Brumadinho, in Brasile, guidato da monsignor Vicente de Paula Ferreira. Protagoniste le persone colpite dalla crisi climatica, con varie testimonianze, in particolare proprio dalla località che ospita l'evento. Nel gennaio del 2019, infatti, proprio a Brumadinho il crollo di una diga ha riversato milioni di tonnellate di rifiuti tossici nei territori delle comunità vicine provocando 270 morti.