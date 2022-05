Sopravvissuto al tifone Haiyan si impegna nella Laudato si'

A.G. Saño dalle Filippine ha visto il peggio della crisi climatica. Ha perso i suoi cari e ha visto il suo Paese distrutto. Eppure continua a lavorare per la giustizia climatica e trae speranza dai cattolici che si riuniscono in tutto il mondo per vivere la Laudato si'

di Jonathon Braden

Nel momento più buio, la fede di A.G. Saño nel nostro Dio Creatore non è mancata. Al contrario, poche ore dopo la devastazione del tifone Haiyan nelle Filippine, A.G. Saño si è aggrappato al suo rapporto con Dio e ha pregato con parole che non avrebbe mai voluto dire.

"Dio, ti prego, fa' che il mio corpo venga ritrovato".

L'ambiente circostante era così buio. Aveva già sentito il soffitto del suo hotel in cemento armato tintinnare e aveva visto i tetti volare via dalle case, esponendo i residenti. Saño aveva visto porte di vetro andare in frantumi e sentito residenti spaventati gridare.

Il tifone Haiyan, probabilmente rafforzato dalla crisi climatica, si stava abbattendo sulla città natale del padre di Saño, Tacloban City, nelle Filippine. La tempesta ha prodotto venti che hanno raggiunto velocità sostenute di 190-195 miglia orarie per più di 200 miglia e onde più alte di 15 piedi. In totale, si stima che il tifone Haiyan abbia ucciso o dato per disperse 15.000 persone, anche se una cifra esatta probabilmente non sarà mai conosciuta.

Ma in qualche modo, per grazia di Dio, poche ore dopo a Tacloban City, Saño respirava ancora ed era ancora cosciente. Era pronto a continuare la sua missione di cura della nostra casa comune.

A.G. Saño lavora per la giustizia climatica dopo aver sofferto il tifone Haiyan nelle Filippine. Foto di A.G. Saño

Una donna valuta i danni dopo il tifone Haiyan. Foto di A.G. Saño.

Il tifone Haiyan ha causato quasi 6 milioni di dollari di danni e si stima che abbia distrutto il 90% di Tacloban. Foto di A.G. Saño.

Trovare la volontà di andare avanti

Saño, artista e insegnante che si dedica alla giustizia climatica, da anni si batte per un'azione concreta contro la crisi climatica. Ma dopo aver vissuto l'esperienza del tifone Haiyan, altri avrebbero potuto allontanarsi, sentendosi così sconfortati da ciò che avevano incontrato.

Saño ha perso il suo buon amico Agit Sustento, la moglie di Sustento, Geo, e il loro figlio di tre anni, Tarin. Saño si è anche offerto volontario per assistere alla disperata ricerca di corpi e bonificaa di detriti a Tacloban City. Ha raccolto 78 cadaveri, alcuni ancora caldi al tatto. Gli incubi lo hanno torturato per settimane.

Agit Sustento, sua moglie e il loro bambino. (foto di A.G. Saño)

Ma Saño ha continuato ad andare avanti. Nel 2018, insieme ad altre persone, tra cui suo fratello Yeb Saño, ha percorso il Pellegrinaggio per il Clima, un viaggio di oltre 900 miglia dalla Città del Vaticano alla COP24 di Katowice, in Polonia. Il pellegrinaggio è stato ispirato dalla Laudato si' e ha suscitato preghiere da tutto il mondo. In Polonia, A.G. Saño ha ispirato migliaia degli attivisti per il clima con la sua commovente storia.

A.G. Saño, all'estrema sinistra, durante il Pellegrinaggio per il clima.

Preghiere per il pellegrinaggio per il clima.

Lavora con il Black Pencil Project, un gruppo di fotografi che si reca nelle comunità colpite e le sostiene dopo i disastri. Durante questi viaggi, Saño insegna l'arte come forma di terapia per aiutare i giovani a elaborare il disastro.

"È una parte importante dei soccorsi. Deve andare di pari passo con gli altri interventi di soccorso", ha detto.

Saño ispira speranza anche attraverso i suoi murales. Spesso ne dipinge i contorni e lascia che siano gli altri a riempire i vuoti, come ha fatto per il suo memorabile murale dell'orso polare sulla "giustizia climatica", realizzato durante il Pellegrinaggio per il clima.

Saño e altri attivisti per il clima hanno completato il murale qui sopra in Italia durante il Pellegrinaggio climatico del 2018.

'Dotato di una seconda vita'

Saño fa tutto questo per gli amici che ha perso, ma anche per le vite che spera di salvare, le persone che potrebbero essere colpite dal prossimo tifone Haiyan.

"Essere lì, assistere a ciò che sta accadendo, è come vedere uno scorcio del futuro di altre nazioni, di altre comunità", ha detto. "Sapevo di avere la responsabilità di raccontare la storia. Essendo sopravvissuto, ho pensato di avere una seconda vita, una seconda possibilità. E non voglio sprecare questa possibilità".

Centinaia di migliaia di persone come Saño, tutte impegnate per l'ecologia integrale e la cura della nostra casa comune, si stanno unendo questa settimana per la Settimana Laudato Si', che è iniziata domenica e termina il 29 maggio.

Ogni giorno della celebrazione prevede eventi globali, regionali e locali legati a uno dei sette obiettivi della Laudato si' e ai sette settori della Piattaforma di iniziative Laudato si', tutti alla base del concetto di ecologia integrale. Durante la settimana Laudato si', i fedeli cercano di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, come scrive Papa Francesco nella Laudato si'.

Il grido dei poveri

Sanõ conosce molto bene il grido dei poveri. Lo sente in tutto il suo Paese di 7.641 isole, tutte particolarmente vulnerabili in un mondo più caldo.

Lo scioglimento dei ghiacciai e la perdita delle calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide, insieme all'espansione delle acque calde degli oceani, hanno contribuito all'innalzamento del livello dei mari in tutto il mondo, peggiorando le tempeste.

Un pianeta più caldo significa un oceano più caldo, poiché l'oceano assorbe gran parte del calore prodotto dalle emissioni di gas serra. Oceani più caldi possono portare a tempeste più potenti, poiché le tempeste hanno più vapore acqueo da raccogliere durante la formazione.

Le Filippine sono particolarmente a rischio per tutti questi cambiamenti, nonostante il Paese povero abbia poco a che fare con l'aumento delle emissioni di gas serra.

“Il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta: «Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto la ricerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera»” (LS 48).

Saño ha trovato una vera speranza nella Laudato si' di Papa Francesco e si sente incoraggiato dal fatto che questo documento ha trasformato milioni di cattolici in tutto il mondo in una priorità per la loro vita, come dimostra la Settimana della Laudato si' in corso che sta unendo centinaia di migliaia di cattolici in tutto il mondo.

"Sono stato in grado di usarlo per parlare di come possiamo risolvere la crisi", ha detto Saño. Dobbiamo guardare oltre la finestra, oltre le mura di casa nostra, guardando all'intero pianeta come qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura...". Dobbiamo prenderci cura del mondo come una casa comune".