La famiglia Laudato si' in Honduras

Sono cinque componenti quelli della famiglia Canales Sheran e non provengono da una lunga tradizione cattolica, ma hanno abbracciato con tutto il cuore il messaggio di Papa Francesco della Laudato si' e, in ogni modo possibile, stanno guidando la loro comunità in Honduras a prendersi cura e a difendere il Creato

di Guadalupe García Corigliano

“Nella famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale” (LS 213).

Linda Sheran e la sua famiglia di cinque persone di Tegucigalpa, in Honduras, non hanno deciso di diventare la "Famiglia Laudato si'", l'esempio di come vivere la Laudato si' e la vera comunione, come famiglia, con la creazione di Dio.

Né lei né il marito di 16 anni, José Luis, sono cresciuti in una famiglia cattolica devota, composta da fedeli impegnati nella cura della nostra casa comune.

Negli ultimi anni, tuttavia, con il deterioramento della nostra casa comune (LS 21), il messaggio di conversione di Papa Francesco nella Laudato si' ha trovato la famiglia, che ha accettato calorosamente l'invito, insieme al loro nuovo soprannome.

"La nostra fede è un dono di Dio", ha detto Linda Sheran.

Dopo tutto, la casa con la famiglia è il luogo ideale per praticare la cultura della vita. La famiglia "è il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita" (LS 213).

Come dice il Papa, "siamo tutti connessi", e lo siamo anche noi come famiglia. Con l'aiuto di Dio, siamo impegnati nella Laudato si'", ha detto Linda.

Linda, Ximena, Edna e Ana partecipano alla Via Crucis ecologica, con il Capitolo del Movimento Laudato si' Honduras, prima della Settimana Santa a Tegucigalpa, in Honduras.

Diventare la "Famiglia Laudato si'

Il legame con la Laudato si' è profondo nella famiglia Canales Sheran, e tutto è iniziato con Linda. Attraverso la sua parrocchia locale, il Santuario Menor Nuestra Señora de Suyapa di Tegucigalpa, è stata coinvolta nella Settimana Laudato si' 2021 e, insieme a sua figlia Edna María (che oggi ha 15 anni), ha partecipato a vari eventi online, sentendosi particolarmente connessa al movimento globale durante il Festival Laudato si' per la creazione, trasmesso in diretta da Roma.

In seguito, durante il Tempo del Creato, la celebrazione ecumenica annuale che unisce tutti i cristiani per pregare e agire per la nostra casa comune, José Luis si è unito alla famiglia nella cura della creazione di Dio.

Ximena, insieme ad altri bambini del Villaggio Suyapa e al sindaco di Tegucigalpa, pianta un albero il 22 aprile, Giornata della Terra.

Uno dopo l'altro, tutti i membri della famiglia sono stati coinvolti nella cura della creazione di Dio. Linda, José, Edna María e Ana Carolina (che ora ha 14 anni) sono diventati Animatori Laudato si' seguendo il corso gratuito formazione del Movimento Laudato si'.



Anche Ximena, che ora ha 7 anni, è stata coinvolta nell'impegno della famiglia, mettendosi a servizio come piccola aiutante in tutti i progetti finali del corso.

[ Photo Embed: Ana e Ximena si occupano di rimboschimento]



Per il suo progetto finale, Edna María ha organizzato uno scambio di piante nella parrocchia locale, durante il quale i fedeli hanno condiviso le loro esperienze di coltivazione delle piante e di cura della creazione di Dio. "È stato bello vedere persone interessate alla cura della casa comune e al movimento", ha detto Linda.



Tutti gli animatori di Laudato si' guidano la loro comunità ad agire per la creazione di Dio, come ultimo passo del corso gratuito. "Ho sempre amato le questioni legate alla cura del pianeta", ha detto Edna María.

Per Linda, l'esperienza è stata particolarmente arricchente perché ha visto la figlia maggiore condurre un'azione significativa per la nostra casa comune. "Le piante in casa sono il nostro primo contatto con la natura e ciò di cui ci sentiamo responsabili. Nello scambio di piante, quindi, le persone vengono coinvolte e ci raccontano come se ne prendono cura. In questo modo, diamo loro un piccolo assaggio di quello che è il movimento", ha detto.

Essere parte del movimento globale per la cura della creazione di Dio ha aiutato l'intera famiglia a connettersi in modo più profondo con la Chiesa globale. "Con il movimento abbiamo scoperto un'altra dimensione della Chiesa. Ci sentiamo parte di una Chiesa integrale che ci chiama a una formazione che non trascura nessun aspetto", ha detto Linda.

Anche per José Luis è emersa una profonda affinità con la Laudato si'. Da tempo si occupava di raccogliere i rifiuti organici per il loro compost a casa, ma, armato della conoscenza della Laudato si' di Papa Francesco, José Luis ha iniziato a vedere il suo lavoro sotto una nuova luce.



"Lo vedeva nella dimensione della fede e della cura della casa comune", ha detto Linda.

La Laudato si' e il legame della famiglia con la nostra casa comune li hanno anche motivati a difendere la creazione di Dio. Per il suo progetto finale del corso per animatori della Laudato si', Ana Carolina ha raccolto 106 firme per la petizione "Pianeta sano, persone sane".



Image: flia-ls-honduras5.jpeg

Edna e Linda, al centro, durante lo scambio di piante.

José Luis in visita ai nostri fratelli della comunità di El Terrerito, Marale, Francisco Morazán, durante la Settimana Santa del 2022

José Luis e Ana raccolgono firme per la petizione "Pianeta sano, persone sane" a Tegucigalpa, in Honduras

La loro formazione è terminata, ma il lavoro della famiglia continua, mentre il grido della terra e il grido dei poveri crescono ogni giorno di più in tutto il mondo.

Ana Carolina sta studiando la Laudato si', dirige un circolo di eco-lettori e partecipa a tutti gli eventi online possibili per comprendere meglio il documento fondamentale di Papa Francesco. Spera di formare presto il suo Circolo Laudato si', un piccolo gruppo che si riunisce regolarmente per approfondire il rapporto con Dio e con tutto il creato.

Edna Maria spinge costantemente la famiglia a fare di più e a essere migliori amministratori della creazione che Dio ci ha affidato. "È la voce della coscienza della famiglia", ha detto Linda. "È lei che ci parla dell'impronta di carbonio, della riduzione del consumo di plastica, del cambiamento delle piccole cose della vita quotidiana".

Linda distribuisce rosari ai bambini della comunità di Marale, Francisco Morazán, durante la Settimana Santa di quest'anno

Ximena continua ad aiutare tutti i membri della famiglia. Per Linda e José Luis, mentre i loro figli sviluppano una passione per la cura di tutte le creature di Dio e per fare meglio per la nostra casa comune, la madre e il padre si meravigliano di ciò che lo Spirito Santo sta facendo attraverso la sua famiglia.

Il consiglio di Linda ai genitori: "Non limitate i vostri figli. Hanno grandi capacità. Dio ha dato loro i suoi doni ed è nostro compito aiutarli a svilupparli. Per noi, il movimento è stato un'opportunità per tutti di scoprire e conoscere le cose buone che hanno, e di metterle al servizio degli altri", ha detto.

"È gratificante e motivante vedere come migliorano le loro abitudini e ne incorporano di nuove per il bene della nostra casa comune. Mi entusiasma il loro impegno nello studio dell'enciclica Laudato si', la guida del club degli eco-lettori e, soprattutto, mi conforta la loro solidarietà con i poveri delle comunità dimenticate. Non posso negare l'impatto che ha sulle persone vedere le ragazze agire per prendersi cura del creato. Questo mi ispira a continuare a sostenerle. Mi riempie di speranza, come dice il Santo Padre nell'enciclica Laudato si' (LS 71): “Basta un uomo buono perché ci sia speranza!”

Questa storia è stata redatta in collaborazione con il Movimento Laudato Si', che è al servizio della famiglia cattolica di tutto il mondo per trasformare l'enciclica Laudato si' di Papa Francesco in azioni per la giustizia climatica ed ecologica.