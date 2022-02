Cure palliative, Paglia: servono impegno e dedizione, non leggi sbrigative

È iniziato ieri on line il “Laboratorio Internazionale sulle Cure Palliative”, organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita che vede esperti di tutto il mondo a confronto sull’assistenza da offrire ai pazienti in fin di vita, dal punto di vista medico, spirituale e umano

Le cure palliative rappresentano un vero e proprio diritto ed è positivo che tale consapevolezza si stia diffondendo. Lo ha affermato monsignor Vincenzo Paglia, che ieri ha aperto il webinar di tre giorni “Laboratorio Internazionale sulle Cure Palliative”, organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita da lui presieduta. Oltre 300 gli esperti collegati online, mentre in presenza si stanno alternando relatori di diversi Paesi europei sulle cure palliative nel mondo. Nell’ambito del progetto “PAL-LIFE: An Advisory Working Group on Diffusion and Development of Palliative Care in the World”, lanciato dalla Pontificia Accademia nel 2017 allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura delle cure palliative nel mondo come efficace azione di contrasto alla legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito, il convegno sta analizzando la questione a livello internazionale, mentre domani si parlerà della legislazione italiana. La Pontificia Accademia per la Vita ha anche promosso e pubblicato il Libro Bianco per la Promozione delle Cure Palliative nel mondo, disponibile in italiano, inglese, tedesco, spagnolo.

Approccio olistico e cure nel mondo

Gli interventi del 9 febbraio, giorno di apertura dei lavori, hanno presentato una realtà variegata. Di cure palliative c'è sempre più bisogno nel mondo, è stato evidenziato, perché offrono un approccio olistico nella cura del paziente, allargando la visione a tutta la persona e anche al contesto in cui il paziente vive insieme ai familiari, e coinvolgono il tema della ricerca di senso del momento più delicato dell’esistenza, quello finale. “I nostri pazienti - ha detto Kathleen Benton dall'Hospice Savannah, negli Usa - desiderano un’assistenza non solo medica ma umana, spirituale. Compassionevole”. Dalla realtà africana, descritta da Emmanuel Luyirika, della African Palliative Care Association, emerge, invece, la necessità di portare i governi a investire in tecnologie, soprattutto nell’ovest del continente, mentre in Europa, come ha specificato lo spagnolo Carlos Centeno dell’Università di Navarra, le cure palliative sono poco diffuse, soprattutto nei paesi dell’Ovest, e del tutto assenti nell’Est. Un capitolo a parte riguarda le cure palliative pediatriche, da incrementare in maniera esponenziale. È stato inoltre sottolineato che andrebbero superate le barriere culturali e mediche legate alla limitazione degli oppioidi, che invece spesso sono un valido rimedio farmaceutico al dolore. La seconda parte del webinar ha esaminato la situazione nei Paesi che hanno legalizzato il suicidio assistito. Gli interventi di Chris Gastmans e Johan Menten dall’Università di Leuven e di monsignor NoelSimard, canadese, hanno convenuto sul ruolo di una medicina del “prendersi cura” come vera alternativa alle derive eutanasiche.

No al suicidio assistito e all’eutanasia

Monsignor Vincenzo Paglia nel corso dei lavori ha rimarcato che le cure palliative “agiscono nel rispetto e nella promozione della dignità della persona, evitando scorciatoie che la mortificano, come i vari modi di sopprimere la vita, dall’assistenza al suicidio all’eutanasia”. Nella nostra intervista ci spiega cosa si intende esattamente per cure palliative, offrendoci una carrellata delle legislazioni in materia esistenti oggi nel mondo:

Monsignor Paglia in che cosa consistono concretamente per la Chiesa le cure palliative?

Abbiamo già promosso un Libro Bianco che spiega cosa sono le cure, perché c'è una enorme ignoranza e anche una grande sottovalutazione di esse anche a livello accademico. Debbo dire con grande soddisfazione che dopo uno di questi convegni l'università statale di Milano ha istituito una Cattedra universitaria di Cure palliative, e quindi, in questo senso, non è un aspetto secondario. Le cure palliative hanno una dimensione clinica molto alta e questo è l'aspetto scientifico. Poi c'è un aspetto culturale. Perché parlare di cure palliative, non significa parlare di una dimensione o di cure quando non c'è più nulla da fare, ma significa accompagnare gli ultimi tempi di un malato prima della sua morte, perché riceva tutte le cure e gli aiuti possibili, clinici, umani, psicologici e spirituali, di vicinanza. Nessuno deve essere lasciato solo in uno dei momenti o dei tempi più difficili della sua vita. Per noi credenti poi, c'è una marcia in più: è quella di mostrare che la morte non è la fine ma è un passaggio. Questo fa parte di una dimensione spirituale che noi dobbiamo promuovere. L'ignoranza è enorme. In Italia, ad esempio c'è una buona legge sulle cure palliative, ma è totalmente ignorata e poco applicata. Finalmente siamo riusciti, anche attraverso le riflessioni e i contatti con il Ministero della Sanità e con la Commissione governativa che presiedo sulla assistenza agli anziani, a far inserire le cure palliative domiciliari gratuite a chiunque ne abbia bisogno. Quello di cui c'è bisogno oggi è riflettere bene su cosa esse sono, aiutarne l'applicazione, aiutare le famiglie e, soprattutto, evitare la solitudine in momenti difficili. A mio avviso, la posizione della Chiesa è molto chiara, ma non solo quella della Chiesa. Molta cultura umanistica è nettamente contraria a provocare la morte, qualsiasi morte. Sia quella attraverso l'eutanasia sia quella dell' aiuto al suicidio assistito. Noi siamo contro il suicidio, assolutamente. Va evitata l'uccisione e va evitato l'accanimento terapeutico. Queste due dimensioni hanno in comune il potere sulla morte: o affrettarla o ritardarla in modo non conveniente. In mezzo c'è l'accompagnamento. Questo è il senso, a mio avviso, pienamente umano.

Lei pensa che nel mondo ci siano abbastanza persone che hanno accesso alle cure palliative o ci sono ancora molti progressi da fare?

Ci sono tantissimi progressi da fare. Nel nostro webinar internazionale stiamo esaminando, ad esempio, le diversità nei Paesi, penso all'Africa. Ci sono luoghi dove non esistono le cure palliative, come molti Paesi del medioriente o l'Asia. Penso alle difficoltà di molte parti dell'America Latina e alle soluzioni sbrigative di molti Paesi del nord. Io vorrei che la Pontificia Accademia per la Vita promuovesse a livello mondiale incontri di questo genere, e ne stiamo già preparando. Prossimamente ne faremo in Spagna e Portogallo, vorrei farne negli Stati Uniti e nei Paesi dell'estremo Oriente. Ecco, evitare di risolvere sbrigativamente con leggi pilatesche e disumane una questione delicata. Accompagnare chi muore non è cosa semplice, richiede sacrificio e passione, impegno e dedizione. Ed è questo ciò che deve essere fatto.

Con l'invecchiamento della popolazione mondiale la questione del fine vita è sempre più attuale. Le università cattoliche, hanno un ruolo importante?Lei ha parlato di formazione....

Proprio il Libro Bianco che abbiamo prodotto, lo abbiamo già mandato in giro. Deve essere assolutamente una dimensione prioritaria delle università cattoliche, soprattutto quelle legate alla medicina e alla cura. Fare propria questa prospettiva di approfondimento di che cosa vuol dire cure palliative, intese come accompagnamento al massimo livello, clinico, culturale, spirituale e sociale.