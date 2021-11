La Statale di Milano: riconoscere le cure palliative come insegnamento universitario

Fino ad oggi le Cure Palliative sono state assenti dalle Università italiane. Occasione e tema di un Convegno che si terrà l'11 novembre a Milano sono l’istituzione della prima Cattedra di Cure Palliative presso l’Università degli studi di Milano, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e della scuola di Specializzazione in medicina e Cure Palliative.

Alla Statale di Milano è stata costituita in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la prima cattedra italiana di Cure Palliative. Nel capoluogo lombardo, per la prima volta, si incontrano autorità accademiche ed esperti di Cure Palliative.

Il convegno

Il convegno, con il patrocinio della Società Italiana di Cure Palliative e della European Association for Palliative Care, si terrà l’11 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle 13.30 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano. Interverranno, tra gli altri, Elio Franzini, rettore della Statale Milano, Gianvincenzo Zuccotti, prorettore per i rapporti con le istituzioni Sanitarie - Università degli Studi di Milano e Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

La tutela della dignità umana

Una riflessione sulla costruzione di una cultura di responsabilità sociale, partendo dalla sfida delle Cure Palliative, è presentata da monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. “La vita della persona – precisa monsignor Paglia – va rispettata e difesa sempre, alla luce della sua dignità che è un valore al di sopra di ogni valore, come sottolinea il Magistero da Pio XII in poi. Le Cure Palliative attuano e rendono cocnreta la tutela della dignità umana, sono ‘forma privilegiata’ di carità ‘disinteressata’ ed una risposta medica ed autenticamente umana. Vanno fatte consocere sempre meglio e sempre di più”.

La Tavola Rotonda

In conclusione della giornata si terrà una Tavola Rotonda con i Rettori coordinata da Gino Gobber, presidente della Società Italiana Cure Palliative. Parteciperanno numerosi rettori e docenti provenienti dalle Università di Milano, Roma, Modena e Reggio Emilia: Elio Franzini, Giovanna Iannantuoni, Roberto Bernabei e Carlo Porro. Al tavolo anche Mario Amore, del Comitato Universitario Nazionale del Ministero dell’Università.

I numeri

Ogni anno in Italia oltre mezzo milione di persone adulte necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma a circa un quarto del totale. A livello pediatrico, si stima che su oltre 35mila minorenni bisognosi di cure palliative, solo il 5% riesca ad accedervi. Gli hospice in Italia sono 240 e le regioni che risentono di una maggiore carenza sono Campania, Marche e Liguria, in base alla ricerca condotta lo scorso anno da Vidas/Bocconi. Fino ad oggi, nessuna formazione universitaria specifica è stata richiesta a garantire la professionalità e le competenze degli operatori, essendo disponibili solo dei corsi master non obbligatori.