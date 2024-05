Il Papa: Gesù non ci abbandona mai perché la sua amicizia è per sempre

Al Regina Caeli, Francesco prende spunto dal brano del Vangelo di Giovanni di questa domenica per riaffermare che per Gesù noi siamo "persone care al di là di ogni merito e attesa". Con una domanda: Cristo per me ha il volto di un amico o di un estraneo?

Adriana Masotti - Città del Vaticano E' l'amicizia il tema al centro della riflessione di Papa Francesco al Regina Caeli di questa domenica. Il punto di partenza è il brano del Vangelo di oggi (Gv 15,9-17), dove Gesù dice ai suoi apostoli: "Non vi chiamo più servi, ma amici”.

Nel linguaggio biblico, spiega il Papa, la parola "servo", indica una persona speciale a cui si affida un compito importante, ma per Gesù noi siamo qualcosa di più grande, "che va al di là dei beni e degli stessi progetti" e dunque "per dire chi siamo noi per Lui" ricorre ad una realtà diversa, quella dell'amicizia. E afferma: Fin da bambini impariamo quanto è bella questa esperienza: agli amici offriamo i nostri giocattoli e i doni più belli; poi crescendo, da adolescenti, confidiamo loro i primi segreti; da giovani offriamo lealtà; da adulti condividiamo soddisfazioni e preoccupazioni; da vecchi i ricordi, le considerazioni e i silenzi di lunghe giornate. Fedeli e pellegrini in piazza per la recita del Regina Caeli Il vero amico non abbandona mai Francesco invita ciascuno a pensare ai propri amici e amiche, e a ringraziarne il Signore. Indica poi l'assenza di costrizioni e di calcoli, la spontaneità e la fedeltà come caratteristiche di un rapporto basato sull'amicizia che se è vera è per sempre: Un vero amico non ti abbandona, nemmeno quando sbagli: ti corregge, magari ti rimprovera, ma ti perdona e non ti abbandona. Alcuni tra i tanti striscioni oggi presenti in piazza Che volto ha per me il Signore? Gesù dice che noi siamo suoi amici "persone care al di là di ogni merito", con i quali vuol condividere "quello che ha di più caro" e cioè "tutto ciò che ha udito dal Padre", e suggerisce a tutti alcune domande con cui mettere a fuoco il nostro rapporto con Lui: Chiediamoci: che volto ha per me il Signore? Il volto di un amico o di un estraneo? Mi sento amato da Lui come una persona cara? E qual è il volto di Gesù che testimonio agli altri, specialmente a quelli che sbagliano e hanno bisogno di perdono?