La preghiera di Francesco per la popolazione disperata di Haiti e per la pace nel mondo

Al Regina Caeli al termine della messa in Piazza San Marco a Venezia il Papa leva un appello per Haiti: la comunità internazionale sostenga i lavori del nuovo Consiglio presidenziale. Quindi la preghiera per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, i Rohingya le tante popolazioni in guerra

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Al termine della visita pastorale a Venezia Francesco dedica la preghiera del Regina Caeli alle “tante situazioni di sofferenza nel mondo”.

Pace e stabilità per Haiti

In primo luogo il pensiero del Papa è per Haiti, “dove è in vigore uno stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga”:

Affidiamo al Signore i lavori e le decisioni del nuovo Consiglio presidenziale di transizione, insediatosi giovedì scorso a Port au Prince, affinché, con il rinnovato sostegno della comunità internazionale, possa condurre il Paese a raggiungere la pace e la stabilità di cui tanto hanno bisogno

Pace, dialogo e riconciliazione

Lo sguardo del Vescovo di Roma si allarga alle tante situazioni di sofferenza nel mondo, agli scenari di guerra che minacciano la pace e la stabilità internazionale:

Penso alla martoriata martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, ai Rohingya e alle tante popolazioni che soffrono a causa di guerre, violenze. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione.

Il grazie del Papa a Venezia

Il Pontefice esprime quindi gratitudine al Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, alle autorità civili, alle forze dell’ordine, ai collaboratori, ai volontari e a quanti hanno facilitato lo svolgimento della visita di questa mattina:

Cari fratelli e sorelle, grazie ancora per la vostra accoglienza. Grazie al Patriarca. Vi porto con me nella preghiera e anche a voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché questo lavoro non è facile!