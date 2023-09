Il Papa: siamo tutti chiamati ad accogliere e integrare quanti bussano alle nostre porte

Nei saluti del dopo Angelus, Francesco, in occasione dell'odierna Giornata Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, ribadisce la necessità di garantire a tutti "la possibilità di vivere una vita degna nella società in cui si trova". Il Papa rinnova l'invito a partecipare alla veglia ecumenica di sabato 30 settembre e chiede ancora una volta di pregare per la martoriata Ucraina e "per il popolo che soffre tanto"

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano Migrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l’unica possibile. Francesco torna a parlare della tragedia che i migranti sono costretti a vivere: l’obbligo di dover lasciare il proprio Paese, “mentre dovrebbe esistere un diritto a non migrare per rimanere nella propria terra”. Il suo appello, seguito alla preghiera dell’Angelus, fa riferimento all’odierna Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, dal tema “Liberi di scegliere se emigrare o restare”. Leggi Anche 24/09/2023 Restare o migrare, la non scelta della contemporaneità In occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, Emeka Obinna Nwankwo, migrante nigeriano, racconta la sua storia segnata dall’impossibilità di scegliere di continuare a ... È necessario che ad ogni uomo e ogni donna venga garantita la possibilità di vivere una vita degna nella società in cui si trova. Purtroppo miseria, guerra e crisi climatica costringono tante persone a fuggire. Perciò siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte, ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte. Il ringraziamento alla Cei Il Papa, rientrato ieri sera da Marsiglia, parla della sua partecipazione alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes, svoltisi nella città francese, “crocevia di popoli e culture” come la definisce Francesco, che rivolge un particolare ringraziamento alla Cei e al suo segretario generale monsignor Giuseppe Baturi Ringrazio in modo speciale i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana che fanno di tutto per aiutare i nostri fratelli e sorelle migranti. Abbiamo sentito da poco monsignor Baturi in televisione nel programma 'A sua immagine' che si ispira a questo Leggi Anche 23/09/2023 Il Papa: chi rischia la vita in mare non invade, cerca vita. Il Mediterraneo grida giustizia Francesco conclude i Rencontres Méditerranéennes a Marsiglia e dinanzi a vescovi, politici, giovani e al presidente francese Macron si fa voce del "grido soffocato" di tanti ... Preghiere per la martoriata Ucraina Il Pontefice invita poi alla partecipazione alla veglia ecumenica del prossimo sabato 30 settembre, in piazza San Pietro, intitolata “Together – Insieme”, “in preparazione all’Assemblea sinodale che inizierà il 4 ottobre” e, in conclusione, va ancora una volta con il pensiero alla “martoriata Ucraina”, chiedendo di pregare “per questo popolo che soffre tanto”.