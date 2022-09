Il dolore del Papa per il Caucaso e l'Ucraina: pace possibile solo se tacciono le armi

La terra è insanguinata dalla guerra e tante sono le famiglie che piangono vittime: a questo pensa Francesco al termine della preghiera mariana dell'Angelus. Le sue parole spronano alla preghiera ma anche a un impegno diplomatico, sia per il Caucaso che per la martoriata terra ucraina

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Pace, dialogo e preghiera. Da Piazza San Pietro si leva nuovamente la voce del Papa per il mondo e per "ogni terra insanguinata dalla guerra". Al termine della recita dell'Angelus Francesco volge lo sguardo nuovamente, come già nel recente viaggio compiuto in Kazakhastan, al Caucaso dove nei giorni scorsi un bilancio di 200 morti è stato il prezzo pagato per il nascere di nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian.

In Evidenza 17/09/2022 Regge la tregua tra Armenia e Azerbaigian Nonostante il cessate-il-fuoco in vigore, al confine tra i due Paesi caucasici è ancora forte la tensione. Dopo la mediazione russa, Stati Uniti e Unione Europea esortano al ...

Leggi Anche 14/09/2022 La preoccupazione del Papa per il Caucaso: prevalgano concordia e confronto Non abituiamoci alla guerra, scegliamo il dialogo, unica strada per arrivare alla pace: l’ultimo pensiero che il Papa lascia ai fedeli che hanno partecipato alla celebrazione ...

"Sulle contese prevalgano il confronto pacifico e la concordia” aveva detto Francesco da Nur-Sultan, in Kazakhstan, e oggi in una intervista rilasciata a Il Mattino di Napoli ribadisce: " Solo il dialogo è la via necessaria e senza ritorno". Quindi da Piazza San Pietro, rivolto al mondo che lo ascolta, ripete:

Non dimentichiamo: la pace è possibile quando tacciono le armi e incomincia il dialogo!

Tra le terre insanguinate dalla follia della guerra, Francesco non dimentica, anche oggi, l'Ucraina, dove in questi giorni è in missione l'Elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità:

E continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra.

Fosse comuni e torture: la realtà della guerra

Minacce e poche speranze di pace purtoppo segnano le notizie di cronaca dal fronte mentre emergono nuove atrocità specie nella regione orientale di Kharkiv, di nuovo in mano ucraina dopo più di sei mesi. Alle fosse comuni riaffiorate si aggiungono per gli investigatori, le prove di torture e esecuzioni sommarie per cui la Repubblica Ceca, presidente di turno dell'Ue, ha chiesto l'istituzione di un tribunale internazionale e la Lituania l’invio di carri armati. Almeno 450 le sepolture sommarie, intraviste dai satelliti Usa. Sul fronte invece l'avanzata dell'esercito di Kiev non si ferma e Mosca - stando all’intelligence britannica - potrebbe non avere riserve sufficienti per resistere alla nuova controffensiva nel Lugansk. La notizia di questa mattina è che quattro medici sono morti in un bombardamento russo durante una evacuazione di un ospedale nella regione di Kharkiv, scenario principale dello scontro di questi giorni.