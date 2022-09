La preoccupazione del Papa per il Caucaso: prevalgano concordia e confronto

Non abituiamoci alla guerra, scegliamo il dialogo, unica strada per arrivare alla pace: l’ultimo pensiero che il Papa lascia ai fedeli che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica nel grande spazio dell’EXPO Grounds a Nur- Sultan è ancora una volta per il mondo intero scosso dal conflitto in Ucraina e anche dai recenti scontri tra Armenia e Azerbaigian

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

È un saluto caloroso e soprattutto un ringraziamento sentito quello di Francesco al termine della Messa di fronte ad una platea ampia come distesa e “sconfinata” è la terra d’Asia da cui in tanti sono giunti per ascoltare le parole del Successore di Pietro, che condensano tanto di questi tre giorni a Nur Sultan. C’è il carattere del popolo kazako, c’è il tema della pace, quello della corsa agli armamenti e c’è il dialogo rilanciato come unica via di pace.

"Fratelli e sorelle", "autorità civili e religiose" del Paese e poi anziani, ammalati, bambini e giovani: nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce il Papa richiama tutti, uniti, come "Santo popolo di Dio", e ancora una volta sottolinea l’impegno del Kazakhstan a “promuovere il dialogo”, impegno che - afferma - “si trasforma in invocazione di pace, pace di cui il nostro mondo è assetato”.

Non abituiamoci alla guerra

Da qui lo sguardo si allarga a “tanti luoghi martoriati dalla guerra”. Non citata finora ma sempre presente nel cuore del Pontefice è la “cara Ucraina”. Il Papa parla al mondo e alle coscienze spingendo a cercare veramente la pace, a non cedere al male o abituarsi ad esso.

Non abituiamoci alla guerra, non rassegniamoci alla sua ineluttabilità. Soccorriamo chi soffre e insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace.

Pace, unica via

Poi l’interrogativo che appella le coscienze di tutti:

Che cosa deve accadere ancora, quanti morti bisognerà attendere prima che le contrapposizioni cedano il passo al dialogo per il bene della gente, dei popoli e dell’umanità? L’unica via di uscita è la pace e la sola strada per arrivarci è il dialogo.

All’Ucraina, nella preoccupazione del Papa si unisce in queste ore anche quanto accade nel Caucaso tra Azerbaigian e Armenia in merito alla contesa regione del Nagorno-Karabakh autoproclamatasi indipendente nel 1991, dopo un conflitto tra i due Paesi. A oggi si contano quasi cento militari morti tra Baku e Erevan negli scontri di confine iniziati martedì mattina e ad oggi congelati, almeno in parte, in un cessate il fuoco concordato sotto le forti pressioni della comunità internazionale.

Anche il Papa è informato e segue il nascere di queste nuove tensioni, da qui il suo appello:

Ho appreso con preoccupazione che in queste ore si sono accesi nuovi focolai di tensione nella regione Caucasica. Continuiamo a pregare perché anche in questi territori sulle contese prevalga il confronto pacifico e la concordia. Il mondo impari a costruire la pace, anche limitando la corsa agli armamenti e convertendo le ingenti spese belliche in sostegni concreti alle popolazioni.

Quindi il grazie a tutti i collaboratori di pace:

Grazie a tutti coloro che credono in questo, grazie a voi e a quanti sono messaggeri di pace e di unità!