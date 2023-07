Ucraina: in fiamme la cattedrale di Odessa, raid su Mosca

Risposta di Kyiv dopo i bombardamenti sulla chiesa ortodossa ad Odessa. Sferrati attacchi con due droni sulla capitale russa, ma il ministero della Difesa di Mosca afferma che sono stati abbattuti. Attesa per mercoledì 26 la prima riunione del Consiglio Ucraina-Nato

Fiamme e macerie, le immagini della cattedrale semidistrutta di Odessa bombardata sabato notte dai russi fanno il giro del mondo, ma le proteste di Nazioni Unite e Unesco per i brutali attacchi contro il patrimonio ucraino non scalfiscono Mosca che prende di mira un'infrastruttura portuale nella regione meridionale di Odessa, distruggendo un capannone di grano e danneggiando alcuni serbatoi di stoccaggio per altri carichi. La Russia ha dichiarato di aver colpito tutti gli obiettivi previsti nella città portuale, in quanto utilizzati per preparare "atti terroristici" contro Mosca.

Due droni su Mosca

Alle prime ore dell'alba - secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo - Kyiv ha lanciato un raid su Mosca con due droni. Il ministero lo ha definito “attacco terroristico", annunciando che i droni sono stati abbattuti dalla controffensiva e che non si sono registrati feriti o vittime.

Evacuazioni in Crimea

E sempre con droni, Kyiv nella mattinata ha sferrato un attacco contro un deposito di munizioni in Crimea. il secondo dopo quello del 22 luglio. Su Telegram,

il messaggio del governatore - incaricato da Mosca - Serghey Aksenov: “È stata presa la decisione di evacuare la popolazione dei villaggi vicini entro un raggio di 5 chilometri dal luogo di emergenza nel distretto di Dzhankoy in centri di accoglienza temporanea". Sempre secondo quanto riportato nel post, non ci sarebbero vittime e, per motivi di sicurezza, il traffico ferroviario nel distretto di Dzhankoy è stato sospeso.

Prima riunione del Consiglio Ucraina-Nato



"Abbiamo già iniziato a prepararci per la prossima settimana. Ci saranno molti eventi diversi che rafforzeranno sicuramente la difesa ucraina". Nel ringraziare il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, per aver prontamente convocato la prima riunione del Consiglio Ucraina-Nato, il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, ha annunciato che l'incontro si terrà mercoledì 26 luglio.