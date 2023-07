In Ucraina in campo le Misericordie d’Italia

Sul fronte umanitario prosegue in Ucraina la missione della Confederazione delle Misericordie d’Italia che oggi consegna una nuova ambulanza all’ospedale pediatrico di Leopoli. Intanto nelle chiese si prega per il Papa e per la sua iniziativa di pace

Vatican News

In Ucraina, su 56 milioni di abitanti, 8 milioni sono fuggiti all’estero, mentre 9 milioni sono i rifugiati interni. Di questi 3 milioni vivono nella regione di Leopoli. La sfida dei responsabili delle Istituzioni locali è quella di adattare i servizi della città a tutta la popolazione. In particolare, le scuole della comunità cattolica e greco cattolica stanno lavorando per iniziare, a settembre, le lezioni in sicurezza, costruendo negli edifici scolastici rifugi per gli studenti. Inoltre si lavora alla trasformazione di altri fabbricati in appartamenti per le famiglie degli studenti.

La vicinanza del Papa

A Leopoli aumentano anche i mutilati di guerra e la città si apre all’accoglienza per offrire una vita migliore a questi giovani feriti dalle micidiali mine antiuomo. Nella maratona del giugno scorso è stato realizzato un percorso di gara per ragazzi e bambini con protesi. Intanto nelle chiese di Leopoli si guarda con speranza alle iniziative di pace promosse da Papa Francesco. Nelle messe domenicali i fedeli sono informati della vicinanza del Pontefice alla martoriata Ucraina. In molte parrocchie si prega per il Papa e la pace con veglie di preghiera e l’adorazione eucaristica.