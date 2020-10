Al largo del Senegal il peggiore naufragio del 2020

Almeno 140 persone sono annegate dopo che un'imbarcazione con circa 200 migranti a bordo è affondata al largo delle coste senegalesi. Recuperati i corpi di tre bambini. Altri 50 migranti subsahariani sono morti nelle scorse due settimane su un barcone andato in avaria

Gabriella Ceraso e Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Scappare dalla miseria, dai conflitti e dalla fame, nonostante la pandemia e gravissimi pericoli. E poi trovare la morte. E’ il tragico destino di tante persone, tra cui curdi, iraniani e iracheni che si imbattono nei viaggi della speranza, affrontando una delle rotte più pericolose al mondo quella che passa nel Canale della Manica e che ha come meta la Gran Bretagna. L’Organizzazione Mondiale delle Migrazioni (Oim) ha reso noto che in seguito al naufragio di una imbarcazione hanno perso la vita 140 persone. La tragedia è avvenuta venerdì scorso al largo del Senegal. Il barcone avrebbe preso fuoco poche ore dopo la partenza e si è capovolta vicino a Saint-Louis. Tra le vittime ci sono tre bambini. Secondo fonti locali, sarebbero state tratte in salvo dai pescatori almeno 59 persone. Si tratta del più grave naufragio avvenuto quest'anno nella rotta dal Senegal alle Canarie.

Oltre 50 morti per un barcone in avaria

Nel giorno in cui è arrivata la notizia di questa tragedia, le autorità della Mauritania hanno reso noto che almeno cinquanta migranti subsahariani sono morti nelle scorse due settimane. Si trovavano su un barcone andato in avaria mentre cercava di raggiungere le isole Canarie. Le persone a bordo dell'imbarcazione sono morte mentre cercavano disperatamente di raggiungere terra. Quando il barcone è giunto in prossimità delle coste di Nuadibu', sono state tratte in salvo solo 27 persone. Lo scenario è drammatico. Il governo senegalese ha lanciato l'allarme per la ripresa di questi viaggi verso l'Europa lungo l'Atlantico orientale, passando dalle Isole Canarie. Le autorità hanno posto sotto stretta sorveglianza l'altra principale rotta dell'Africa occidentale, attraverso il Sahara tra Niger e Libia, fino alla costa mediterranea.

Una rotta molto pericolosa

“Chiediamo l'unità tra i governi, i partner e la comunità internazionale per smantellare le reti di traffico e contrabbando che sfruttano i giovani disperati", ha sottolineato in un comunicato Bakary Doumbia, capo della missione Oim in Senegal. Dall'inizio di settembre, Oim Senegal monitora le partenze dalla costa. Solo nel mese scorso, 14 imbarcazioni con 663 migranti hanno lasciato il Paese africano per le Isole Canarie. Di queste, il 26% ha subito un incidente o un naufragio. Secondo il governo spagnolo, dall'inizio di quest'anno sono stati registrati 11.006 arrivi nelle Canarie rispetto ai 2.557 nello stesso periodo dell'anno scorso. Con questo naufragio, secondo il Missing migrants project dell'Oim, almeno 414 persone sono morte lungo questa rotta finora nel 2020, rispetto alle 210 vittime dell'intero 2019.