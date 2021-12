Sant'Egidio: il governo di Cipro sostiene la campagna di vaccinazione in Africa

Donazione della Repubblica di Cipro per il contrasto al Covid-19 in Africa, in collaborazione con il programma DREAM della Comunità fondata da Andrea Riccardi

Anna Poce – Città del Vaticano

In seguito alla storica visita di Papa Francesco a Cipro, al suo forte appello a favore dei rifugiati presenti sull'isola, che provengono in larga parte dal continente africano, e alle “espressioni di solidarietà che le sue parole hanno suscitato nella popolazione cipriota” – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Comunità di Sant’Egidio – il governo di Nicosia ha deciso di sostenere, con una donazione, la campagna di vaccinazione per la pandemia da Covid-19 in Mozambico e nella Repubblica Centrafricana.

Programma DREAM



Il sostegno avverrà in collaborazione con il programma sanitario DREAM della Comunità di Sant'Egidio, avviato nel 2002 allo scopo di garantire il diritto alla salute, contrastare l’Aids e la malnutrizione in Africa. Un programma cresciuto negli anni che oggi vanta 50 centri clinici e 28 laboratori di biologia molecolare, che hanno fornito esami diagnostici e assistenza sanitaria gratuita a oltre 500mila persone e consentito, tra l’altro, la nascita di 120mila bambini sani da madri sieropositive.

“I fondi stanziati – si legge nella nota - permetteranno di incrementare le vaccinazioni anti Covid-19 nei centri DREAM, in un momento in cui è grande la preoccupazione per la nuova ondata di casi che si stanno registrando in molti Paesi dell'Africa, anche per la diffusione della variante Omicron”.