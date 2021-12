Il viaggio di Francesco a Cipro e in Grecia raccontato in due minuti

In un video i cinque giorni a grande intensità del 35.mo viaggio apostolico di Papa Francesco, nel cuore del Mediterraneo, in due Paesi che hanno porte aperte a Oriente e Occidente. Terre di antica tradizione ecclesiale ed ecumenica, di approdo di migranti col loro bagaglio di speranze, con la sosta sull'isola di Lesvos a simboleggiare il desiderio di rinascita di chi non ha più una patria e l'opportunità dell'Europa di mostrare un volto più accogliente