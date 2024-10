Papež Frančišek: Miloščina ni dobrodelnost

Sveti oče je v nedeljo, 27. oktobra 2024, z verniki na Trgu sv. Petra molil opoldansko molitev. V nagovoru pred njo je povabil, da bi tudi mi posnemali skrb in pogled Jezusa, ki je prisluhnil prošnji slepega Bartimaja. Spomnil je, da največ milosti od miloščine prejme tisti, ki jo daje, saj je tako deležen Gospodovega pogleda.

Vatican News

Danes nam evangelij bogoslužja (Mr 10,46-52) govori o Jezusu, ki ozdravi slepega človeka. Njegovo ime je Bartimaj, vendar pa se množica ob poti ne meni zanj: je ubog berač. Ti ljudje nimajo oči za tega slepega človeka; pustijo ga, ga ignorirajo. Nobenega pogleda skrbi, nobenega občutka sočutja. Tudi Bartimaj ne vidi, vendar sliši in se da slišati. Vpije, glasno vpije: »Davidov sin, usmili se me!« (v. 48) Vendar pa ga Jezus sliši in vidi. Da se mu na razpolago in ga vpraša: »Kaj hočeš, da ti storim?« (v. 51)

»Kaj hočeš, da ti storim?« To vprašanje se spričo slepega človeka zdi provokacija, vendar pa je preizkus. Jezus Bartimaja sprašuje, koga v resnici išče in s kakšnim namenom. Kdo je zate »Davidov sin«? In tako začne Gospod slepemu odpirati oči. Razmislimo o treh vidikih tega srečanja, ki postane dialog: vpitje, vera, pot.

Najprej, Bartimajevo vpitje, ki ni samo prošnja za pomoč. Je njegova samopotrditev. Slepi pravi: »Obstajam, poglejte me. Jezus, jaz ne vidim. Ali me ti vidiš?« Da, Jezus vidi človeka, ki berači, in ga posluša: z ušesi telesa in z ušesi srca. Pomislimo nase, ko gremo na ulici mimo kakšnega berača: kolikokrat pogledamo stran, kolikokrat ga ignoriramo, kot da ne obstaja. Ali mi slišimo vpitje beračev?

Druga točka: vera. Kaj reče Jezus? »Pojdi, tvoja vera te je rešila« (v. 52). Bartimaj vidi, ker veruje; Kristus je luč njegovih oči. Gospod opazuje, kako Ga Bartimaj gleda. Kako jaz gledam na berača? Ali ga ignoriram? Ali ga gledam kot Jezus? Sem sposoben razumeti njegova vprašanja, njegov krik na pomoč? Kadar daš miloščino, ali gledaš beraču v oči? Ali se dotakneš njegove roke, da bi začutil njegovo meso?

In nazadnje, pot: Bartimaj, ki je ozdravel, je šel »po poti za Jezusom« (v. 52). Vsak izmed nas je Bartimaj, slep v notranjosti, ki sledi Jezusu, ko se mu je približal. Ko se približaš ubogemu in postaneš bližnji, je Jezus tisti, ki se približa tebi v osebi tega ubogega. Prosim, ne zamenjujmo stvari: miloščina ni dobrodelnost. Največ milosti od miloščine prejme tisti, ki jo da, saj ga na ta način gledajo Gospodove oči.

Prosimo skupaj Marijo, zarjo zveličanja, naj varuje našo pot v Kristusovi luči.