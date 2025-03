Tudi na 4. postno nedeljo je papež Frančišek, tokrat med okrevanjem v Domu sv. Marte, pripravil spodbudno misel današnjega evangelija o usmiljenem očetu in o postnem času, kot času ozdravljenja. Nadalje je pozval, naj še naprej molimo za mir, izrazil zaskrbljenost zaradi situacije v Južnem Sudanu, pozval k pogajanjem v Sudanu ter pohvalil primer ratifikacije Sporazuma o razmejitvi meje med Tadžikistanom in Kirgizistanom.

Papež Frančišek

Jezus s priliko o usmiljenem Očetu razodeva Božje srce

Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! V današnjem evangeliju (Lk 15,1-3.11-32) Jezus spozna, da so farizeji, namesto da bi bili veseli, ker se mu približujejo grešniki, pohujšani in godrnjajo za njegovim hrbtom. Zato jim Jezus pripoveduje o očetu, ki ima dva sinova: eden odide od doma, a se potem, ko je končal v revščini, vrne in ga sprejmejo z veseljem; drugi, »poslušni« sin, ogorčen nad očetom, noče v praznovanje. Tako Jezus razodeva Božje srce: vedno usmiljeno do vseh. On celi naše rane, da se lahko ljubimo kot bratje.

Postni čas je čas ozdravljenja

Predragi, živimo ta postni čas, še toliko bolj v jubileju, kot čas ozdravljenja. Tudi jaz to doživljam tako, v duši in telesu. Zato se iz srca zahvaljujem vsem, ki ste po Zveličarjevi podobi s svojo besedo in s svojim znanjem, z naklonjenostjo in z molitvijo orodje zdravljenja drugih. Krhkost in bolezen sta izkušnji, ki nas vse združujeta. Zato smo toliko bolj bratje v zveličanju, ki nam ga je dal Kristus.

Še naprej molimo za mir

V zaupanju v usmiljenje Boga Očeta še naprej molimo za mir: v trpeči Ukrajini, v Palestini, Izraelu, Libanonu, Demokratični republiki Kongo in Mjanmaru, ki tako močno trpi tudi zaradi potresa.

Sveti oče zaskrbljen zaradi razmer v Južnem Sudanu

Z zaskrbljenostjo spremljam razmere v Južnem Sudanu. Ponovno iskreno pozivam vse voditelje, naj si kar najbolj prizadevajo za zmanjšanje napetosti v državi. Odložiti moramo razlike in se pogumno ter odgovorno usesti za mizo in začeti konstruktiven dialog. Samo na ta način bo mogoče ublažiti trpljenje ljubljenega južnosudanskega ljudstva in zgraditi prihodnost miru ter stabilnosti.

Vojna v Sudanu še naprej terja nedolžne žrtve

In v Sudanu vojna še naprej terja nedolžne žrtve. Strani v spopadu pozivam, naj na prvo mesto postavijo zaščito življenj svojih bratov civilistov; in upam, da se bodo čim prej začela nova pogajanja, ki bodo sposobna zagotoviti trajno rešitev krize. Mednarodna skupnost mora povečati svoja prizadevanja za reševanje te grozljive humanitarne katastrofe.

Pozitiven primer diplomatskega prizadevanja

Hvala Bogu so tudi pozitivna dejstva: navajam za primer ratifikacijo Sporazuma o razmejitvi meje med Tadžikistanom in Kirgizistanom, ki predstavlja odličen diplomatski rezultat. Obe državi spodbujam, da nadaljujeta to pot.

Prošnja k Mariji

Marija, Mati usmiljenja, pomagaj človeški družini k spravi v miru.