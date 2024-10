Sveti oče pozval k spoštovanju humanitarnega prava: preveč nedolžnih žrtev!

Po molitvi Angelovega češčenja je papež Frančišek spomnil na 75. obletnico ženevskih konvencij in ponovno povabil k molitvi za mir. Izrazil je tudi svojo bližino vernikom v Mehiki, ki žalujejo za umorjenim duhovnikom Marcelom Pérezom, ter prebivalcem Filipinov.

»Dragi bratje in sestre!

Danes smo zaključili škofovsko sinodo. Molimo, da bi vse to, kar smo naredili v tem mesecu, šlo naprej za dobro Cerkve.«

Sveti oče je zatem spomnil, da je 22. oktobra minilo 50 let, odkar je sveti Pavel VI. ustanovil Komisijo za verske odnose z judovstvom, jutri pa bomo vstopili v 60. leto, od sprejetja izjave Nostra aetate drugega vatikanskega ekumenskega koncila. »Še posebej v teh časih velikega trpljenja in napetosti spodbujam tiste, ki se na lokalni ravni zavzemajo za dialog in mir.

Jutri se bo v Ženevi začela pomembna mednarodna konferenca Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 75 let po sprejetju ženevskih konvencij. Naj ta dogodek ponovno prebudi vesti, da se bodo med oboroženimi spopadi, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, spoštovali življenje in dostojanstvo oseb in ljudstev ter nedotakljivost civilnih struktur in bogoslužnih prostorov. Žalostno je videti, kako se v vojni uničuje bolnišnice in šole.

Pridružujem se ljubljeni Cerkvi v mestu San Cristóbal de las Casas v mehiški zvezni državi Chiapas, ki žaluje za duhovnikom Marcelom Pérezom Pérezom, umorjenim prejšnjo nedeljo. Bil je goreč služabnik evangelija in vernega Božjega ljudstva. Naj bo njegova daritev, tako kot daritev drugih duhovnikov, ki so bili umorjeni zaradi zvestobe svoji službi, seme miru in krščanskega življenja.

Blizu sem prebivalcem Filipinov, ki jih je prizadel močan ciklon. Naj Gospod podpira to ljudstvo, tako polno vere.

In prosim, še naprej molimo za mir, posebej v Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, da bi se končalo zaostrovanje ter bi na prvo mesto postavili spoštovanje človeškega življenja, ki je sveto. Prve žrtve so med civilnim prebivalstvom: to vidimo vsak dan. Preveč nedolžnih žrtev! Vsak dan vidimo slike pomorjenih otrok! Preveč otrok! Molimo za mir.«