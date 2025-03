Papež Frančišek izraža prošnjo za prenehanje vojn in za mir

Preden se je papež Frančišek pojavil na balkonu bolniške sobe desetega nadstropja Poliklinike Gemelli so med neposrednimi prenosi prebrali kratko papeževo razmišljanje o evangeliju 3. postne nedelje, zahvale in pozive, med njimi prošnjo za molitev za prenehanje vojn in za mir.

Papež Frančišek

Kratka razlaga nedeljskega evangelija

Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Prilika, ki jo najdemo v današnjem evangeliju, nam govori o Božji potrpežljivosti, ki nas spodbuja, naj bo naše življenje čas spreobrnjenja. Jezus uporablja podobo nerodovitne smokve, ki ni obrodila pričakovanega sadu in je kmet noče posekati. Hoče jo dodatno pognojiti, da bi videl, »ali bo v prihodnje obrodila sad« (Lk 13,9). Ta potrpežljivi kmet je Gospod, ki skrbno obdeluje zemljo našega življenja in z zaupanjem pričakuje našo vrnitev k njemu.

Gospodova potrpežljivost z bolniki

V tem dolgem obdobju hospitalizacije sem imel priložnost izkusiti Gospodovo potrpežljivost, ki se odraža tudi v neumorni skrbi zdravnikov in zdravstvenih delavcev ter v pozornosti in upanju svojcev bolnikov. Ta zaupljiva potrpežljivost, zasidrana v neomajni Božji ljubezni, je resnično potrebna v našem življenju, še posebej, ko se soočimo z najtežjimi in najbolj bolečimi situacijami.

Papež žalosten zaradi ponovnega bombardiranja Gaze

Razžalostil me je ponoven začetek močnih izraelskih bombnih napadov na območje Gaze, s številnimi smrtnimi žrtvami in ranjenimi. Prosim, da se orožje takoj utiša; in imejmo pogum za nadaljevanje dialoga, da bodo osvobojeni vsi talci in doseženo dokončno premirje. Humanitarne razmere na ozemlju Gaze so znova zelo resne in zahtevajo nujno ukrepanje sprtih strani in mednarodne skupnosti.

Papež vesel ob sporazumu Armenije in Azerbajdžana

Veseli me, da sta se Armenija in Azerbajdžan dogovorila o končnem besedilu mirovnega sporazuma. Upam, da bo čim prej podpisan in tako prispeval k vzpostavitvi trajnega miru na Južnem Kavkazu.

Prošnja za konec vojn in za mir

Z veliko potrpežljivostjo in vztrajnostjo še naprej molite zame: najlepša hvala! Tudi jaz molim za vas. In skupaj prosimo za konec vojn in mir, zlasti v trpeči Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu in Demokratični republiki Kongo.

Devica Marija

Naj nas Devica Marija varuje in naj nas še naprej spremlja na poti proti veliki noči.