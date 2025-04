Papež Frančišek: »Prst Boga« rešuje svoje otroke in jih osvobaja zla

Papež Frančišek je za opoldansko molitev na peto postno nedeljo pripravil kratko misel, prav tako tudi za jubilej bolnikov in sveta zdravstva. Nadalje se je zahvalil jetnicam zapora Rebibbia za sporočilo, omenil da je danes Svetovni dan športa ter povabil naj nadaljujemo z molitvijo za mir.

Papež Frančišek

Misel za peto postno nedeljo

Dragi bratje in sestre, evangelij te pete postne nedelje nam predstavi dogodek o ženi, ki so jo ujeli pri prešuštvu (Jn 8,1-11). Medtem ko jo hočejo pismouki in farizeji kamenjati, Jezus tej ženi vrne izgubljeno lepoto: padla je v prah; Jezus gre s prstom po tem prahu in ji piše novo zgodovino. To je »prst Božji«, ki rešuje svoje otroke (prim. 2 Mz 8,15) in jih osvobaja zla (prim. Lk 11,20).

Papež med hospitalizacijo in okrevanjem čuti »Božji prst«

Najdražji, tako kot med hospitalizacijo, tudi sedaj med okrevanjem čutim »Božji prst« in doživljam njegovo skrbno božanje. Na dan jubileja bolnikov in sveta zdravstva prosim Gospoda, da ta dotik njegove ljubezni doseže tiste, ki trpijo, in spodbudi tiste, ki skrbijo zanje. In molim za zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene delavce, ki jim ni vedno omogočeno delati v ustreznih razmerah in so včasih celo žrtve napadov. Njihovo poslanstvo ni lahko in ga je treba podpirati ter spoštovati. Upam, da bodo potrebna sredstva vložena v zdravljenje in raziskave, tako da bodo zdravstveni sistemi vključujoči in pozorni na najbolj ranljive in najrevnejše.

Sporočilo jetnic zapora Rebibbia

Zahvaljujem se jetnicam ženskega zapora Rebibbia za sporočilo, ki so mi ga poslale. Molim zanje in njihove družine.

Svetovni dan športa

Na svetovni dan športa za mir in razvoj upam, da bo šport znamenje upanja za mnoge ljudi, ki potrebujejo mir in socialno vključenost, in se zahvaljujem športnim društvom, ki konkretno vzgajajo k bratstvu.

Nadaljujmo z molitvijo za mir

Nadaljujmo z molitvijo za mir: v izmučeni Ukrajini, ki jo prizadenejo napadi, ki povzročajo številne civilne žrtve, vključno s številnimi otroki. Enako se dogaja v Gazi, kjer ljudje živijo v nepredstavljivih razmerah, brez zatočišča, brez hrane, brez čiste vode. Naj orožje utihne in se nadaljuje dialog. Naj bodo osvobojeni vsi talci in naj se pomaga prebivalstvu. Molimo za mir po vsem Bližnjem vzhodu; v Sudanu in Južnem Sudanu; v Demokratični republiki Kongo; v Mjanmaru, ki ga je prav tako močno prizadel potres; in na Haitiju, kjer divja nasilje, ki je pred nekaj dnevi ubilo dve redovnici.

Prošnja za varstvo in posredovanje

Devica Marija naj nas varuje in posreduje za nas.