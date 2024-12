"PodLectio": in Avvento, la voce dei francescani dalla Terra Santa

A dicembre 2024 torna su Vatican News il podcast realizzato dalla Custodia di Terra Santa come ponte spirituale tra i Luoghi Santi e i fedeli di tutto il mondo. Il progetto, ideato dal giornalista Nello Del Gatto, offre quotidianamente meditazioni sul Vangelo direttamente dai luoghi dove si sono svolti gli eventi della vita di Gesù

Uno strumento prezioso di evangelizzazione digitale, particolarmente significativo in un periodo storico segnato ormai da tempo, in Medio Oriente, dalla guerra e da drammatiche tensioni. Per il terzo anno consecutivo, i francescani della Custodia ripropongono in tempo di Avvento, attarverso brevi podcast, le meditazioni mattutine, della durata massima di 8 minuti, registrate dai frati che risiedono nei luoghi specifici citati nelle letture del giorno, offrendo così una prospettiva unica e autentica.

"Ricominciamo a pregare con fiducia e con tutto lo slancio del cuore, anche nei tempi difficili che stiamo vivendo, segnati dalla guerra, dalle difficoltà economiche e dalla mancanza di pellegrini", afferma padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, nella sua meditazione per la prima domenica di Avvento.

Una distribuzione "multicanale"

Dal suo lancio, "PodLectio" ha registrato un successo crescente, distinguendosi come uno dei programmi religiosi più seguiti sulle piattaforme digitali. La forza del progetto risiede nella sua semplicità e accessibilità, pur mantenendo una profonda valenza spirituale. Le meditazioni, curate da frati che spesso sono docenti di studi biblici, teologi e storici, riescono a rendere la Parola di Dio comprensibile e vicina alla vita quotidiana dei fedeli. La distribuzione multicanale - attraverso Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Spotify e Vatican News - ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più vasto. In particolare, la collaborazione con Radio Vaticana Vatican News, che pubblica le meditazioni ogni mattina alle 7:00, ha ampliato la portata dell'iniziativa.

Una missione di pace

Un aspetto distintivo del progetto è la sua dimensione internazionale, che riflette la natura stessa della Custodia di Terra Santa, prima missione dell'Ordine francescano che accoglie frati da tutto il mondo. Le registrazioni mantengono volontariamente i suoni ambientali - dalle campane al richiamo del muezzin - per trasmettere l'atmosfera autentica della Terra Santa. Nel contesto attuale, segnato da conflitti e tensioni in Medio Oriente, "PodLectio" assume un significato ancora più profondo. I francescani, presenti in Terra Santa da otto secoli, continuano la loro missione di pace iniziata da San Francesco con il suo storico incontro con il Sultano, promuovendo il dialogo interreligioso e il rispetto reciproco.

Pellegrini digitali

L'iniziativa rappresenta un esempio efficace di come la tradizione spirituale possa incontrare l'innovazione tecnologica, mantenendo intatto il messaggio evangelico e rendendolo accessibile a un pubblico globale. La Custodia di Terra Santa continua così la sua missione secolare di custode dei Luoghi Santi, adattandosi alle nuove modalità di comunicazione e raggiungendo i "pellegrini digitali" di tutto il mondo, in attesa di poterli nuovamente accogliere fisicamente nei luoghi della Redenzione.