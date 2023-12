Meditare, in Avvento, con i frati della Terra Santa

Il portale in lingua italiana di Vatican News pubblica, durante il tempo liturgico che precede il Natale, “PodLectio”: il podcast di meditazione sul Vangelo del giorno curato dai frati francescani di Terra Santa

Fabio Colagrande - Città del Vaticano

Anche quest’anno, in occasione del tempo liturgico di Avvento, i frati della Custodia di Terra Santa propongono attraverso i loro canali multimediali l'iniziativa "PodLectio”, un podcast per commentare la Parola del giorno nei tempi “forti”, ideato e prodotto dal giornalista Nello Del Gatto. Ogni mattina, un francescano medita il Vangelo, offrendo spunti di riflessione e preghiera quotidiana direttamente dai luoghi della Redenzione: dove Gesù, il Figlio di Dio, è nato, ha vissuto, ha operato, è morto e risorto. Ciascuna meditazione è disponibile in lingua italiana e spagnola ed è proposta, di volta in volta, proprio dal frate che risiede nel luogo a cui si riferisce la pagina del Vangelo quotidiano. Il primo appuntamento è stato il 3 dicembre, prima domenica di Avvento, quando è toccato al Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, inaugurare le meditazioni di PodLectio. E poi ogni giorno, sulle principali piattaforme audio, è disponibile una nuova meditazione, per accompagnare spiritualmente il cammino del tempo che avvicina al Santo Natale.

Anche su Vatican News

In questo dicembre 2023, turbato da una nuova fiammata del conflitto in Medio Oriente, per il quale il Papa non si stanca di implorare pace, anche il sito in lingua italiana di Radio Vaticana – Vatican News ospita significativamente nella sezione podcast le meditazioni dei frati della Terra Santa in italiano, pubblicandole ogni giorno di Avvento alle 7 del mattino. A raccontarci com’è nata questa iniziativa editoriale della Custodia è fra Gianfranco Pinto Ostuni, Vicario del Terra Santa College a Gerusalemme, nonché fotografo della Custodia e guida dei pellegrini nei Luoghi Santi.

L'intervista a fra Gianfranco Pinto Ostuni della Custodia di Terra Santa

Come nasce PodLectio?

È un progetto nato dall'esigenza di offrire a chiunque un momento di riflessione. La Custodia di Terra Santa è una realtà composita: è la prima missione dell'Ordine francescano, con frati che arrivano da tutto il mondo. Abbiamo pensato che offrire riflessioni proposte da varie voci di nazionalità diverse avrebbe aperto ancor di più le porte del nostro mondo, cioè della Terra Santa. Siamo al servizio dei pellegrini da 800 anni e il fatto di essere così internazionale è da secoli un punto di forza della Custodia. Volevamo avvicinare con questo strumento anche quei pellegrini che qui non possono metterci piede, sia in questo momento storico difficile che anche in tempi normali. Vogliamo fare in modo che ognuno possa avvicinarsi ai Luoghi Santi. Ogni presentazione della meditazione quotidiana sul sito della Custodia è poi accompagnata dal link che rimanda alla comunità di appartenenza del frate, così che chiunque possa poi visitarla da remoto. Abbiamo coinvolto i frati anche in base al loro convento di appartenenza, visto che abbiamo la fortuna di vivere qui dove tutto è accaduto. Per esempio quando c'è il testo evangelico dell'Immacolata Concezione, lo medita il nostro confratello che vive a Nazareth.

È stato difficile ottenere la collaborazione al progetto di così tanti frati?

Abbiamo guidato i confratelli attraverso esempi e tutorial. Ormai tutti utilizzano lo smartphone per i messaggi vocali. Quindi abbiamo trasportato questi messaggi vocali in un progetto più ampio. I frati sono stati entusiasti. Non siamo intervenuti molto dal punto di vista tecnico. Ci piaceva anche lasciare i suoni di fondo, anche se in alcuni casi sono dei rumori ambientali - campane, muezzin, rumori di strada - perché fanno parte del nostro mondo, qui in Medio Oriente. E noi vogliamo raccontare il Vangelo incarnato nel suo mondo.

Piazza della Natività a Betlemme

Che riscontri avete avuto dall'edizione precedente?

La prima edizione, quella dello scorso anno, è stata un successo che ci ha anche sorpresi. È stato il programma religioso più ascoltato nel periodo di Quaresima sulle piattaforme podcast. Abbiamo avuto migliaia di ascoltatori anche dall'estero, soprattutto dai paesi di lingua spagnola, anche se tutte le meditazioni erano in italiano. Perciò, per questo Avvento abbiamo pensato di sdoppiarci e offrire una edizione anche in spagnolo. Forse il successo risiede nella semplicità, anche se molti frati sono docenti allo studio biblico o teologi e storici. Le riflessioni sono abbastanza accessibili: con la lettura del Vangelo e la musica difficilmente superano gli 8 minuti. Sono semplici, ma non per questo poco profonde, anzi. Dopotutto alla Parola di Dio basta poco per arrivare al cuore dell'uomo. È già tutto lì. Le nostre meditazioni servono solo a focalizzare alcuni punti.

Cosa significa per voi frati della Custodia divulgare riflessioni di pace in questo momento storico?

Noi francescani siamo in Terrasanta da 800 anni, grazie a Francesco d'Assisi che qui venne a parlare con il Sultano. Da lì ottenne poi il permesso di poter entrare e visitare questi Luoghi Santi, partendo da una valore fondamentale: il rispetto reciproco. La nostra opera continua in questo solco, nel rispetto dell'altro, partendo dalle nostre origini cristiane. È importante continuare a testimoniare, far sentire sempre e alta la nostra voce. Non a caso concludiamo tutte le nostre meditazioni con l'augurio di pace e bene.

Dov'è possibile ascoltare PodLectio?

PodLectio può essere ascoltato sulle piattaforme podcast della Apple, sulla piattaforma podcast di Amazon, sulla piattaforma podcast di Google e di Spotify. Inoltre, grazie anche al vostro aiuto, quest'anno è anche possibile ascoltarlo attraverso il portale di Radio Vaticana - Vatican News. E vi ringrazio tutti per il vostro aiuto, per la vostra attenzione. Con l'invito a tutti a ritrovarci a Gerusalemme. Pace a tutti voi.