Krajewski in Ucraina con il camper medico di Papa Francesco

Il cardinale elemosiniere ha consegnato a Lviv un ospedale mobile dove si possono effettuare operazioni e sei ecografi destinati agli ospedali bombardati e distrutti: “Come Maria che corse da Elisabetta”

Vatican News

La prima tappa è raggiunta, dopo 2200 chilometri percorsi alla velocità di 90 chilometri all’ora, il camper sanitario donato dal Papa alla martoriata popolazione ucraina è giunto a destinazione. Il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per la Carità, è a Lviv con il piccolo ospedale mobile, dove si potranno effettuare anche interventi chirurgici, e con sei ecografi che saranno donati agli ospedali distrutti e bombardati. Il porporato polacco ha consegnato tutto alla Caritas ucraina che provvederà alla distribuzione secondo le necessità, soprattutto nelle località maggiormente distrutte.

La partenza per Kyiv

“Il dono del Papa è stato accolto con grande gioia” riferisce il cardinale, spiegando che nel pomeriggio, dopo la sosta per il pranzo in una mensa per i poveri, riprenderà il cammino di 700 chilometri circa alla volta della capitale Kyiv, dove visiterà le varie comunità. Un viaggio che il Santo Padre ha voluto che si svolgesse nel periodo natalizio, spiega quindi Krajewski, “come Maria che è corsa da Elisabetta per gioire e, allo stesso tempo, per stare con una persona toccata anche lei da una grande grazia”. È prevista anche un’altra tappa, dove ci saranno moltissime persone che “stanno soffrendo molto, molto, molto da quasi tre anni”.

La benedizione del Papa

Il camper medico era stato benedetto da Papa Francesco lo scorso mercoledì 18 dicembre. Lo stesso giorno, il cardinale Krajewski era partito alla volta dell’Ucraina, nono viaggio, dallo scoppio della guerra, dell'elemosiniere pontificio con aiuti di Papa Francesco alla popolazione.