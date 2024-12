Krajewski in missione in Ucraina per Natale: in dono un "ospedale mobile"

Il cardinale elemosiniere partirà ancora una volta nel Paese "martoriato" per portare gli aiuti di Papa Francesco in vista delle feste. Il porporato consegnerà a nome del Pontefice un camper sanitario e sei ecografi

Vatican News

Nuova missione in Ucraina per il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per la Carità. Il porporato polacco, che già si è recato una decina di volte nel "martoriato" Paese sin dallo scoppio della guerra, torna in vista delle feste natalizie per farsi latore della vicinanza del Pontefice a chi soffre le conseguenze del conflitto e per consegnare anche aiuti materiali. Ora, in questo nuovo viaggio a nome di Papa Francesco, il cardinale porterà in dono un grande camper sanitario, un piccolo ospedale mobile, dove si possono effettuare anche interventi chirurgici, e sei ecografi che saranno donati agli ospedali distrutti e bombardati. Il Papa ha voluto benedire personalmente il camper nei giorni scorsi.

Incontro con le comunità che soffrono

"Ogni giorno Papa Francesco prega per la pace in questo Paese martoriato dalla guerra, ma in modo concreto vuole essere presente tra di loro in questi giorni, quando celebreremo la Nascita di Gesù", informa una nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana. "Durante il suo viaggio attraverso l’Ucraina - si legge ancora - il cardinale visiterà varie comunità per incontrare la gente che sta soffrendo, e con loro cercherà di aprire nei cuori la 'porta della Speranza' e pregare per la pace così tanto desiderata".