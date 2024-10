Giubileo, inaugurato l'Info Point in via della Conciliazione

L'evento segna l'inizio della collaborazione tra Urban Vision, azienda leader nella comunicazione urbana e il Dicastero per l'Evangelizzazione. Il pro-prefetto Fisichella: "Le soluzioni innovative individuate saranno di grande supporto per favorire l’esperienza positiva che milioni di pellegrini si apprestano a vivere"

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

Il taglio del nastro che ha sancito l'apertura delle porte dell'Info Point ufficiale del prossimo Giubileo, situato in via della Conciliazione 7, ha rappresentanto anche il primo passo della collaborazione tra il Dicastero per l'evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, e Urban Vision, l'azienda leader nella comunicazione fondata nel 2004 dall'attuale CEO, Gianluca De Marchi, presente all'evento insieme al pro-prefetto del Dicastero, monsignor Rino Fisichella.

Informazioni in tempo reale per i pellegrini

Urban Vision, official supporter del Giubileo 2025, installerà anche un innovativo impianto LED nell'area adiacente all'ingresso del Centro Pellegrini - Info Point, a pochi passi dalla basilica di San Pietro, che rimarrà attivo fino al febbraio del 2026. Lo schermo garantirà ai pellegrini informazioni e comunicazioni sugli eventi in tempo reale, mentre il Point fungerà da punto di riferimento per i visitatori, gestendo, tra le altre cose, le richieste per il Testimonium ufficiale.

Esperienza e soluzioni innovative

"Ho accolto molto volentieri la proposta avanzata da Urban Vision, pensata per facilitare la comunicazione con i pellegrini di tutto il mondo che passeranno per via della Conciliazione", è il commento di monsignor Fisichella, che si dice certo di come "le soluzioni innovative individuate saranno di grande supporto per favorire l’esperienza positiva che milioni di pellegrini si apprestano a vivere". Per De Marchi, invece, l'attuazione di iniziative a supporto delle attività del Giubileo rappresenta un "profondo onore". La collaborazione "con le autorità ecclesiastiche ad un evento spirituale di portata universale significa mettere la nostra esperienza e le nostre risorse a disposizione della comunità, dei fedeli, permettendo loro di dedicarsi pienamente all'esperienza spirituale".

Vivere il cammino con intensità e raccoglimento

Il CEO di Urban Vision ha evidenziato come "da oltre vent'anni" la sua azienda si dedichi "alla conservazione del patrimonio storico, ecclesiastico e artistico", annoverando anche "il restauro del colonnato di piazza San Pietro". Il "passo in avanti" rispetto a tali contributi è quello di "metterci a servizio del Giubileo, usando l’esperienza e la tecnologia per agevolare il percorso dei pellegrini, affinché possano vivere il loro cammino di fede con intensità e raccoglimento".