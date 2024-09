Giubileo, pubblicati online i primi 26 programmi dei grandi eventi giubilari

Consultabili sul sito e presto disponibili in tutte le lingue, essi saranno aggiornati costantemente con indicazioni a supporto dei pellegrini, dando anche loro la possibilità di iscriversi per partecipare alle varie manifestazioni

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

Sono stati pubblicati sul sito web del Giubileo 2025, nella sezione "Calendario Giubileo", i primi 26 programmi dei grandi eventi giubilari, che saranno presto disponibili in tutte le lingue. Consultando i vari programmi è possibile conoscere i momenti e le principali attività relative ad ogni evento. Essi verranno ulteriormente arricchiti di dettagli nel corso dei prossimi mesi. Sulla pagina web di ogni evento, inoltre, verrà reso disponibile per il download anche un vademecum con le principali indicazioni a supporto dei pellegrini, e la locandina da poter divulgare. Dalla pagina è anche possibile iscriversi per partecipare ai vari eventi giubilari.

Gli eventi giubilari

I 26 grandi eventi giubilari sono il Giubileo del Mondo della Comunicazione (24-26 gennaio 2025), rivolto a tutte le figure professionali del mondo della comunicazione. Poi il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza (8-9 febbraio 2025), rivolto a tutti gli appartenenti alle forze militari e alle forze di polizia, vigili urbani, operatori di sicurezza, veterani, alle diverse associazioni militari, accademie militari, cappellanie e agli ordinariati militari. Il Giubileo dei Diaconi (21-23 febbraio 2025) per tutti i diaconi permanenti, e il Giubileo del Volontariato (8-9 marzo 2025) per i volontari di ogni associazione, gli appartenenti alle organizzazioni no-profit, gli operatori di ONG e gli assistenti sociali.

Ancora, il Giubileo dei Missionari della Misericordia (28-30 marzo 2025), i sacerdoti selezionati da tutto il mondo che hanno ricevuto dal Papa le sue stesse facoltà di assolvere i peccati che sono di stretta competenza della Sede Apostolica e uno speciale mandato come predicatori durante il Giubileo straordinario della Misericordia del 2016.

In programma, inoltre, il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità (5-6 aprile 2025) rivolto a tutti i malati e alle figure professionali legate al mondo della sanità; il Giubileo delle Persone con Disabilità (28-29 aprile 2025) rivolto a tutte le persone con disabilità, insieme ai loro accompagnatori; il Giubileo dei Lavoratori (1-4 maggio 2025) rivolto a tutti i lavoratori di ogni categoria; il Giubileo degli Imprenditori (4-5 maggio 2025) e il Giubileo della Bande Musicali (10-11 maggio 2025) per tutti gli appartenenti alle bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college.

Si terranno poi il Giubileo delle Confraternite (16-18 maggio 2025) con gli appartenenti alle confraternite religiose; il Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani (30 maggio 2025 - 1 giugno 2025), il Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità (7-8 giugno 2025) che coinvolgerà tutti gli appartenenti ai movimenti ecclesiali, alle associazioni, alle nuove comunità e ai gruppi di preghiera.

Tra gli eventi, infine, il Giubileo della Santa Sede (9 giugno 2025); il Giubileo dello Sport (14-15 giugno 2025); il Giubileo dei Seminaristi (23-24 giugno 2025); il Giubileo dei Vescovi (25 giugno 2025); il Giubileo dei Sacerdoti (25-27 giugno 2025); il Giubileo della Consolazione (15 settembre 2025), rivolto tutti coloro che stanno vivendo un tempo di dolore e afflizione, per malattie, lutti, violenze e abusi subiti.

Il prossimo anno ci saranno poi il Giubileo degli Operatori di Giustizia (20 settembre 2025), rivolto a quanti sono coinvolti nel mondo della giustizia laica, canonica, ecclesiastica; il Giubileo dei Catechisti (26-28 settembre 2025); il Giubileo dei Migranti (4-5 ottobre 2025); il Giubileo della Vita Consacrata (8-9 ottobre 2025) che vedrà protagonisti tutti i religiosi e le religiose, i monaci e le monache, i novizi e le novizie. Ancora, il Giubileo della Spiritualità Mariana (11-12 ottobre 2025) per tutti gli appartenenti ai movimenti, alle confraternite e ai vari gruppi di preghiera mariane. Infine il Giubileo dei Cori e delle Corali (21-23 novembre 2025) e il Giubileo dei Detenuti (14 dicembre 2025).