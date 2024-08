Radio Vaticana, grande musica a “Spazio EBU”

Nella puntata di stasera alle 22 l'appuntamento col direttore d’orchestra Herbert Blomstedt, i Wiener Philharmoniker e il prestigioso Festival di Salisburgo

Marco Di Battista - Città del Vaticano

Uno dei direttori d’orchestra più apprezzati (e reso un mito anche dall’età che ha): il novantasettenne Herbert Blomstedt. Una delle migliori orchestre (e coro) al mondo: Wiener Philharmoniker (e Wiener Singverein). Uno dei festival più prestigiosi: Salisburgo (ovvero Salzburger Festspiele, formalmente nato nel 1920). Un programma con due perle della storia della musica: Das Schicksalslied (Il canto del destino) op 54 di Johannes Brahms e la Sinfonia n 2 in Si bemolle op 52 “Lobgesang” (Inno di lode) di Felix Mendelssohn).

Questi gli ingredienti che rendono la puntata di Spazio EBU di giovedì 29 agosto alle 22 un appuntamento eccezionale, anche nell’ambito del programma che offre ogni settimana i migliori concerti del circuito Euroradio. La registrazione dal vivo è stata effettuata 28 luglio scorso presso la Grosses Festspielhaus di Salisburgo.

Una carriera incredibile

Il direttore svedese è nato l’11 luglio 1927 negli Stati Uniti ma si è formato in patria presso il conservatorio di Stoccolma e l’Università di Uppsala. Dopo essersi perfezionato a Darmstadt, Basilea, New York, per Blomstedt i primi riconoscimenti arrivano nel 1953 con il Koussevitzky Conducting Prize e nel 1955 con il Salzburg Conducting Competition. Da allora una carriera incredibile lo ha portato a dirigere le maggiori orchestre (tra l’altro dal 1985 al 1995 è stato direttore principale alla San Francisco Symphony). Oggi direttore onorario di almeno sei orchestre in Europa, Asia e America del nord.

Su Wiener Philharmoniker e Singverein e sui brani di Brahms e Mendelssohn rimandiamo, per ragioni di spazio, ad altri spazi on line in cui è facile trovare informazioni. Bisogna però ricordare che il direttore dei Wiener Singverein è Johnnes Prinz e che, a completare il cast nella Lobgesang, ci sono Christina Landshamer ed Elsa Benoit, soprani, e Tilman Lichdi tenore.

Ebu e la musica

La condivisione dei concerti tra membri della Unione Europea di Radiodiffusione - EBU nasce nel 1967 per iniziativa della BBC. Da allora il numero delle offerte è cresciuto in quantità e qualità e ogni anno sono migliaia gli eventi musicali scambiati dalle emittenti della Euroradio e milioni gli appassionati di musica che li seguono. Radio Vaticana, tra i membri fondatori della EBU, fa parte del music exchange con entusiasmo. L’appuntamento è ogni giovedì alle 22 con Spazio Ebu. I programmi sono poi ascoltabili in podcast per una settimana sul sito https://www.vaticannews.va/it/podcast/radio-vaticana-musica/spazio-ebu.html