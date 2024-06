Festa in campagna per le famiglie del Dispensario Santa Marta

Una giornata all’insegna del gioco e della riscoperta della natura per i bambini e le famiglie assistite dalla struttura vaticana, nel verde dell’agriturismo Colle dell’Acero di Velletri tra animali, sport e animazione liturgica

Vatican News

Una bella giornata di festa che ha preso il via salendo sui pullman in Vaticano intorno alle 8.30 del oggi, 8 giugno, e che è in programma fino alle 17. L'ha organizzata il Dispensario Santa Marta come evento di fine anno per i bambini e le famiglie assistiti dalla struttura vaticana. La meta, una zona immersa nel verde attorno a Velletri, nell’agriturismo Colle dell’Acero. Qui, ad attenderli dopo la merenda nell’area pic-nic, la direttrice del Dispensario suor Anna Luisa Rizzello, che ha rivolto un saluto ai partecipanti, cui è seguito un momento liturgico e un canto da intonare tutti insieme.

La partenza dal Vaticano

La mattinata è trascorsa in attività proprie di una gita in un agriturismo: la visita agli animali della fattoria con dimostrazione di come vengono nutriti, il giro sui pony, una sempre apprezzata partita di calcetto. I volontari hanno organizzato anche dei giochi insieme nell’area attrezzata, come la tradizionale corsa nei sacchi o il tiro alla fune.

Una giornata nel verde per tutta la famiglia

Dopo il pranzo, scandito da intrattenimento e musica, e un momento di relax, il pomeriggio prevede uno spettacolo di magia con balli a seguire e la possibilità di ripetere le attività della mattina per chi non avesse fatto in tempo a prendervi parte, prima di ripartire per Roma.