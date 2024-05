Dispensario Santa Marta, la festa della mamma è nel segno della solidarietà

Come lo scorso anno, la struttura vaticana ha avviato una raccolta di latte pediatrico da donare alle madri che ne hanno necessità. Si tratta di un gesto che cade proprio nella settimana della festa della mamma

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

È uno dei gesti più naturali e istintivi che una donna compie quando tra le braccia ha un bimbo che piange e ha fame. Un gesto che anche Papa Francesco ha invitato a fare più volte alle mamme che in Cappella Sistina provavano imbarazzo per i lamenti dei loro figli. Un gesto che è espressione della tenerezza di Dio, come aveva sottolineato all’udienza generale in Aula Paolo VI, il 21 ottobre 2020.

Mi ha attirato l’attenzione quel bambino o bambina che piangeva. E io vedevo la mamma che coccolava e allattava il bambino e ho pensato: “così fa Dio con noi, come quella mamma”. Con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Sono delle immagini bellissime. E quando in Chiesa succede questo, quando piange un bambino, si sa che lì c’è la tenerezza di una mamma, come oggi, c’è la tenerezza di una mamma che è il simbolo della tenerezza di Dio con noi.

Leggi Anche 03/05/2023 Una raccolta di latte in polvere per le mamme del Dispensario Santa Marta Per tutto il mese di maggio, il mese della Vergine Maria, è possibile portare delle confezioni di latte artificiale presso i locali del Dispensario, attigui alla porta del Perugino ...

Come donare

Non tutte le mamme riescono ad allattare il proprio bambino, spesso questa cosa viene sentita come una colpa o come un’incapacità. Sono pensieri che appesantiscono e per questo l’idea del Dispensario Santa Marta non ha il solo significato di far fronte ad un bisogno ma anche di dare sollievo alle donne che si sentono insicure e fragili rispetto alla maternità. In questa settimana che si conclude con la festa della mamma, 12 maggio 2024, si potranno portare le confezioni di latte in polvere direttamente al Dispensario, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, che si trova presso l’ingresso del Perugino in Vaticano. Altra possibilità è quella di fare una donazione all’Elemosineria apostolica, www.elemosineria.va specificando nella causale che è destinata all’acquisto di latte artificiale.

Tutto ebbe inizio da una donazione di latte in polvere



L’iniziativa ricalca quanto fatto in passato nel 1921 da Dula Draeck, azionista di una ditta di latte in polvere americana, che aveva fatto una donazione al Papa e chiesto a Benedetto XV di creare un servizio di distribuzione per i bambini poveri di Roma. Un’idea importantissima per la popolazione provata dalla guerra e sposata in pieno dal Pontefice che pensò subito al Dispensario Santa Marta, nato per volontà di Pio XI l’8 maggio 1922, e allora come oggi affidato alle cure delle suore Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli. Oggi la direttrice è suor Anna Luisa Rizzello e presidente della fondazione è l’elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski.