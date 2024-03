Giornata mondiale dei bambini: due "giorni di purezza" per la pace

Presentata allo Stadio Olimpico di Roma la prima GMB che si svolgerà il prossimo 25 e 26 maggio. Il primo giorno sarà dedicato a testimonianze e spettacoli. Parteciperà anche Papa Francesco che il giorno seguente celebrerà la Santa Messa in Piazza San Pietro. Il coordinatore padre Enzo Fortunato: stiamo ricevendo una tempesta d'amore. Ricevute più di 57 mila adesioni in poco più di tre settimane

Michele Raviart - Città del Vaticano

“Siamo noi la gioia e la speranza. Siamo noi la novità del mondo. Porteremo il nostro canto di pace e un sorriso per chi non ce l’ha più”. A cantarlo sono i bambini del coro dell’Antoniano, in quello che è l’inno della Giornata mondiale a loro dedicata, la prima, istituita da Papa Francesco e che si svolgerà a Roma il prossimo 25 e 26 maggio. Due giornate di eventi che sono stati presentati nella sala stampa dello Stadio Olimpico, che sarà anche la sede della festa della prima giornata, con artisti provenienti da tutto il mondo e la presenza di Papa Francesco.

Leggi Anche 02/03/2024 Francesco: non dimentichiamo i piccoli cui hanno rubato l’infanzia Il messaggio del Papa per la prima Giornata mondiale dei bambini, che verrà celebrata a Roma il 25 e 26 maggio prossimi. Messi in risalto i valori della condivisione e del perdono: ...

Obiettivo centomila presenze

“Sono tantissime le mail che stanno arrivando”, spiega padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento. A tre settimane dall’apertura del sito ufficiale sono infatti oltre 57 mila le adesioni. È “una tempesta d’amore” per quelle che saranno “due giornate di purezza”, ha ribadito, confidando che l’obiettivo è quello di arrivare alle centomila presenze. “Nell’istituire questa giornata il Papa è stato profetico”, ha sottolineato ancora padre Fortunato, colpito dalle testimonianze provenienti da ogni parte del mondo, come quella di una volontaria che da 54 anni si trova in Uganda e che ha manifestato la gioia di poter portare a Roma quattro bambini di otto anni.

Bambini per la pace

Finora sono sessanta i Paesi di provenienza dei bambini, ha sottolineato la responsabile delle relazioni estere della GMB Stella Cervogni, ma è un numero destinato a salire. Tra questi Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Eritrea e Siria. Una delegazione arriverà dal nord del Mozambico, flagellato dai gruppi jihadisti. I bambini mandano disegni e testimonianze, racconta Cervogni, e sono tutti messaggi di pace e di dialogo. Per questo saranno presenti bambini provenienti da Ucraina e Russia e dalla Terra Santa.

Leggi Anche 02/03/2024 Dal Papa a Santa Marta gli organizzatori della Giornata mondiale dei bambini I membri del Comitato organizzatore dell’evento del 25 e 26 maggio prossimi sono stati ricevuti nel primo pomeriggio da Francesco, che ha auspicato che l’appuntamento segni una ...

Un evento aperto

La Giornata mondiale dei bambini, spiega invece Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, che insieme alla cooperativa Auxilium ha contribuito ad organizzare la giornata insieme al Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede, “sarà un evento aperto e non chiuso” e saranno presenti non solo bambini cristiani, ma di altre fedi. “Tutti i bambini vanno inclusi, soprattutto i più vulnerabili e le vittime di guerra”, ribadisce Impagliazzo. L’obiettivo, infatti, “è di dare speranza a questo mondo”.“Il fine e lo scopo di questa giornata è molto più nobile di una semplice vittoria di una coppa o di un trofeo sportivo”, ha commentato invece Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale di calcio italiano, che ha partecipato alla presentazione insieme a Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute e a rappresentanti del Comune di Roma, della Regione Lazio e di altre associazioni e istituzioni coinvolte.

Il programma della GMB

La Giornata mondiale dei bambini inizierà sabato 25 maggio allo Stadio Olimpico dalle ore 15 alle ore 18. Le prime due ore vedranno tante testimonianze e artisti provenienti da tutto il mondo. Ci saranno sacerdoti provenienti da Buenos Aires e Ibrahima Balde, il ragazzo migrante autore del libro “Fratellino” più volte citato dal Papa. Tra gli artisti italiani, ha confermato Il vicecoordinatore Aldo Cagnoli, l’attore Lino Banfi, il presentatore Carlo Conti e i cantanti Gianni Morandi e Mr. Rain. Domenica 26 maggio l’appuntamento è a Piazza San Pietro, dove alle 10.30 Papa Francesco presiederà la Santa Messa.