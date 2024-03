Dal Papa a Santa Marta gli organizzatori della Giornata mondiale dei bambini

I membri del Comitato organizzatore dell’evento del 25 e 26 maggio prossimi sono stati ricevuti nel primo pomeriggio da Francesco, che ha auspicato che l’appuntamento segni una “presa di coscienza” delle situazioni di sofferenza che vivono tanti minori, specie nelle guerre

Un grazie e soprattutto una sollecitazione: la prossima Giornata mondiale dei bambini, in programma a Roma il 25 e 26 maggio prossimi, promuova una “presa di coscienza” delle sofferenze che vivono tanti piccoli in tanti contesti e “anche in situazioni di conflitto. È quanto il Papa ha detto – riferisce la Sala Stampa vaticana - accogliendo e salutando, oggi pomeriggio verso le 15 a Casa Santa Marta, i membri del Comitato Organizzatore dell’evento, nel giorno in cui Francesco ha reso noto il suo messaggio per l’occasione.



Il Comitato, informa la nota, era guidato dal coordinatore, padre Enzo Fortunato, da monsignor Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e con loro erano presenti il vice coordinatore del Comitato, Aldo Cagnoli, nonché i rappresentanti “di alcune delle realtà più coinvolte nei preparativi”, come la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, la Federazione Italiana Gioco Calcio, con il capo delegazione della Nazionale Italiana, i vertici di Sport e Salute, le delegazioni del Comune di Roma, della Regione Lazio, del Gruppo FS e delle varie istituzioni interessate all’organizzazione della Giornata. L’incontro, conclude la nota, “è terminato poco dopo le 15”.